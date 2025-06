'Air fryer de vidro' tem design moderno e é fácil de limpar; confira teste

As air fryers são as queridinhas das casas brasileiras. Porém, a dificuldade na limpeza é uma reclamação constante. Mesmo assim, decidi apostar na fritadeira Innovare digital de 4,5 litros da Casa Prestige. E não me arrependi.

A razão é simples: ela vem com um cesto de vidro térmico que oferece superfície antiaderente, evitando que os alimentos grudem. Isso, claro, torna o processo de limpeza mais simples.

Basta retirar a grade e a borracha utilizadas no preparo para que o equipamento esteja pronto para a próxima receita. Confira a seguir mais detalhes sobre o meu teste.

O que mais gostei

Design moderno. Esteticamente, a air fryer é bonita. Tem uma cor elegante e neutra (creme) e um design arrojado, características que combinam com cozinhas modernas.

Funcionalidade digital. O painel digital sensível ao toque é outro ponto alto, permitindo o controle da temperatura (até 200 °C) e do tempo de preparo (até 60 minutos).

Limpeza simplificada. Além de elegante, o cesto de vidro é bastante simples de limpar, o que poupa tempo no dia a dia. Lavei com um paninho úmido e detergente e tudo certo.

Outra vantagem do vidro térmico é que ele permite acompanhar o cozimento dos alimentos em tempo real, sem precisar abrir o compartimento e sem interromper o preparo. Isso me deu maior controle sobre o ponto ideal de cozimento, algo difícil de monitorar nas air fryers convencionais.

Alimentos no ponto. Consegui fazer com que batatas, nuggets, frangos e até cortes de carne ficassem com textura crocante por fora, sem encharcar, graças à boa distribuição de calor e controle de temperatura do aparelho.

Não oxida. Diferentemente dos modelos de inox que podem oxidar com o tempo devido à exposição à umidade e ao calor, essa tem revestimento que evita esse tipo de desgaste.

Já tive algumas outras e oxidaram com menos de um ano de uso, mesmo realizando a limpeza corretamente. A aparência ficava feia, com aspecto de eletrodoméstico velho. Nesse modelo, isso não aconteceu.

Ponto de atenção

Preço alto. Tende a ser mais elevado que modelos básicos no mercado e isso pode desanimar quem deseja comprar uma air fryer.

Cesto de vidro pesado. Apesar de antiaderente, o cesto não é leve como o dos modelos convencionais por ser feito de vidro. Isso pode tornar o dia a dia meos prático se a pessoa tiver dificuldade de mobilidade ou menos força nas mãos.

Pequena. Para quem tem família com mais de quatro pessoas, não indico. O cesto não cabe muita coisa, já que são apenas 4,5 litros. Como somos em dois (eu e meu marido), ela acaba atendendo bem ao que precisamos.

Quem pode gostar?

Recomendo a Innovare digital 4,5 litros da Casa Prestige para quem procura um modelo bonito e clean, já que o design do aparelho pode ser parte da decoração e deixa a cozinha bem bonita.

Para quem tem uma família pequena, como eu, também é uma boa pedida.

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.