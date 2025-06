AIE: Investimento global em energia deve atingir recorde de US$ 3,3 trilhões em 2025

O investimento global em energia deve aumentar em 2025, atingindo um recorde de US$ 3,3 trilhões, apesar dos ventos contrários das elevadas tensões geopolíticas e da incerteza econômica, segundo um novo relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), com as tecnologias de energia limpa atraindo duas vezes mais capital do que os combustíveis fósseis.

O investimento em tecnologias limpas está a caminho de atingir um recorde de US$ 2,2 trilhões este ano, refletindo não apenas os esforços para reduzir as emissões, mas também a crescente influência da política industrial, as preocupações com a segurança energética e a competitividade de custo das soluções baseadas em eletricidade, de acordo com a AIE. O investimento em petróleo, gás natural e carvão deve chegar a US$ 1,1 bilhão.

Na última década, a participação da China nos gastos globais com energia limpa aumentou de um quarto para quase um terço, sustentada por investimentos estratégicos em uma ampla gama de tecnologias - incluindo solar, eólica, hidrelétrica, nuclear, baterias e veículos elétricos - pontua a agência.

"Ao mesmo tempo, os gastos globais com petróleo e gás upstream estão gravitando em torno do Oriente Médio", diz o relatório.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).