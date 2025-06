Ações de tecnologia impulsionam a alta das ações de Hong Kong e da China

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong e da China subiram nesta quinta-feira, lideradas pelos papéis de tecnologia e inteligência artificial, com analistas dizendo que as empresas de tecnologia listadas em Hong Kong continuam pouco representadas nos portfólios globais de investimento em IA.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,23%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,23%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,07%.

Analistas da Huatai consideraram o mercado acionário de Hong Kong como um ativo estratégico para investidores globais que buscam diversificar seu portfólio e uma possível proteção contra a volatilidade do dólar dos EUA.

A tecnologia é um tema central de investimento, disseram eles, acrescentando que Hong Kong continua sub-alocado.

"Como se espera que os ganhos futuros na produtividade global dependam de avanços na inteligência artificial, as empresas mais bem posicionadas para liderar essa corrida estão amplamente concentradas nos EUA e em Hong Kong", disseram.

As ações de tecnologia negociadas em Hong Kong ganharam 1,9%, acompanhando a alta dos ADRs chineses listados em Nova York, enquanto as ações onshore subiram 2,3%.

O Índice CSI Internet Finance da China saltou 2,3%, já que os investidores mudaram o foco para oportunidades de fintechs depois que Hong Kong aprovou uma lei sobre stablecoins no mês passado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,51%, a 37.554 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,07%, a 23.906 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,23%, a 3.384 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,23%, a 3.877 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,49%, a 2.812 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,26%, a 21.674 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,35%, a 3.917 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,03%, a 8.538 pontos.