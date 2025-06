Zelenskiy sugere trégua até que reunião com Putin possa ser marcada

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, propôs nesta quarta-feira implementar um cessar-fogo até que seja possível marcar uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Minha proposta, que acredito que nossos parceiros possam apoiar, é que concordemos com um cessar-fogo com os russos até que os líderes se encontrem", disse Zelenskiy em uma coletiva de imprensa em Kiev.

"Nesse momento, as pessoas entenderão que as nações, a Europa, a Ucrânia e o mundo inteiro têm uma chance de acabar com a guerra", disse ele, acrescentando que o monitoramento do cessar-fogo poderia ser discutido na reunião.

Zelenskiy disse que Kiev ficaria "grata" se recebesse apoio à ideia do presidente norte-americano, Donald Trump.

A Rússia tem resistido aos apelos ucranianos e ocidentais por um cessar-fogo, afirmando que certas condições devem ser atendidas primeiro.

Na quarta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, repetiu a posição de Moscou de que qualquer cessar-fogo seria simplesmente usado pela Ucrânia para adquirir mais armas ocidentais.

Putin também questionou o objetivo das negociações de paz depois de acusar a Ucrânia de ordenar ataques mortais em pontes na Rússia que mataram sete pessoas e feriram outras 115.

Zelenskiy disse que o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, que sediou negociações de paz na segunda-feira, expressou apoio a uma reunião de alto nível entre os presidentes da Ucrânia, Rússia, EUA e Turquia.

As conversações de 2 de junho em Istambul fizeram pouco progresso para acabar com a guerra de três anos na Ucrânia, embora os lados tenham trocado propostas, além de um plano para outra grande troca de prisioneiros de guerra.

Zelenskiy disse que a troca de prisioneiros de guerra começaria no próximo fim de semana.

"O lado russo nos informou que, neste fim de semana, no sábado e no domingo, ele pode devolver 500 pessoas", disse.

O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, disse anteriormente que a próxima troca se concentraria em trocar os gravemente feridos e os jovens, além dos corpos dos soldados mortos.

Zelenskiy disse que a Ucrânia não havia recebido uma resposta russa ao documento que Kiev compartilhou antes da reunião de segunda-feira em Istambul e caracterizou as propostas russas como ultimatos.

(Reportagem de Anastasiia Malenko, Max Hunder e Aleksandar Vasovic)