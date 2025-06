Wall Street abre em leve alta após dados de emprego privado

(Reuters) - O mercado acionário dos Estados Unidos tinha leve alta nesta quarta-feira, depois que dados mais fracos do que o esperado sobre a criação de vagas no setor privado aprofundaram as preocupações a pressão no mercado de trabalho das políticas comerciais erráticas do governo Trump.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,13% na abertura, para 42.574,13 pontos. O S&P 500 ganhava 0,14%, a 5.978,94 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,19%, para 19.434,94 pontos.

(Reportagem de Kanchana Chakravarty em Bengaluru)