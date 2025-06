Vendas de veículos da Tesla fabricados na China caem 15% em maio

PEQUIM (Reuters) - O declínio nas vendas de veículos elétricos da Tesla fabricados na China se estendeu pelo oitavo mês consecutivo em maio, com os problemas de vendas da montadora norte-americana agravados por uma guerra de preços no maior mercado automotivo do mundo.

As entregas de veículos Model 3 e Model Y produzidos na China caíram 15% em maio em relação ao ano anterior, para 61.662 unidades, após uma queda de 6% em abril, de acordo com dados da Associação de Carros de Passageiros da China publicados nesta quarta-feira.

Em relação a abril, as entregas aumentaram 5,5%.

Para estimular as vendas na China, seu maior mercado no primeiro trimestre, a Tesla ofereceu na semana passada a transferência da capacidade de direção assistida para novos veículos no país até o final de junho.

Os veículos Model 3 e Model Y também foram incluídos em uma campanha apoiada pelo governo chinês para promover as vendas de veículos elétricos em áreas rurais pela primeira vez este ano.

A Tesla, responsável por desencadear uma guerra de preços na China em 2023 que, desde então, atraiu mais de 40 marcas e não mostra sinais de diminuição, está sob pressão de novos modelos no mercado -- mais acessíveis, mas ainda de alto desempenho.

A China pediu o fim da guerra de preços após a BYD oferecer novos incentivos em mais de 20 modelos no final de maio, levando a Geely Auto e a Chery a seguir o exemplo.

As vendas globais de veículos de passageiros da BYD, a maior rival da Tesla, aumentaram 14,1% ano a ano, para 376.930 unidades em maio, desacelerando em relação aos 19,4% de abril.

