UE dá sinal verde para Bulgária adotar o euro a partir do início de 2026

Por Jan Strupczewski

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia e o Banco Central Europeu autorizaram a Bulgária, nesta quarta-feira, a adotar o euro a partir do início de 2026, tornando o país o 21º a aderir à área da moeda única.

Em um "relatório de convergência" que descreve como a economia da Bulgária se encaixa com o restante da zona do euro, a Comissão afirmou que a Bulgária atendeu aos critérios formais necessários para adotar a moeda, atualmente utilizada por 347 milhões de europeus em 20 países.

"Hoje, a Comissão Europeia concluiu que a Bulgária está pronta para adotar o euro a partir de 1º de janeiro de 2026 - um marco importante que a tornará o vigésimo primeiro Estado-membro a aderir à zona do euro", disse a Comissão em um comunicado.

A Comissão também analisou se a economia e os mercados da Bulgária estão integrados ao restante da UE, bem como as tendências da balança de pagamentos do país.

Em um relatório separado, o BCE também disse que a Bulgária está pronta.

"Gostaria de parabenizar a Bulgária por sua enorme dedicação em fazer os ajustes necessários", disse Philip Lane, membro do Conselho Executivo do BCE, em um comunicado.

A Bulgária tem se esforçado para trocar sua moeda, o lev, pelo euro desde que entrou para a União Europeia em 2007. Porém, depois de tanto tempo de espera, muitos búlgaros perderam o entusiasmo inicial, com 50% agora céticos em relação ao euro, de acordo com uma pesquisa do Eurobarometer em maio. Alguns búlgaros temem que a mudança de moeda aumente os preços.

"Garantir a transparência dos preços e combater os aumentos abusivos exigirá um esforço especial", disse o comissário Econômico da UE, Valdis Dombrovskis, em uma coletiva de imprensa.

"As práticas anteriores e os dados de outros países da zona do euro demonstram que isso é perfeitamente possível, uma vez que os aumentos de preços resultantes de mudanças anteriores foram mínimos", disse ele.

Tornar-se membro da zona do euro, além de usar notas e moedas de euro, também significa ter um assento no Conselho do Banco Central Europeu, que estabelece as taxas de juros.

A recomendação positiva do braço executivo da UE significa que os líderes da UE terão que endossá-la ainda em junho. Os ministros das Finanças da UE fixarão então a taxa de câmbio de conversão do lev búlgaro para o euro em julho, deixando o resto do ano para o país se preparar tecnicamente para a transição.

CRITÉRIOS

Para obter a recomendação positiva, a Bulgária teve que atender ao critério de inflação, que diz que o candidato ao euro não pode ter uma inflação ao consumidor superior a 1,5 ponto percentual acima dos três países com melhor desempenho na UE.

Em abril, os países com melhor desempenho foram a França, com 0,9%, o Chipre, com 1,4%, e a Dinamarca, com 1,5%, o que colocou a Bulgária, com seus 2,8%, dentro do limite.

O país candidato ao euro também não pode estar sob o procedimento orçamentário disciplinar da UE por apresentar um déficit superior a 3% do PIB. A Bulgária atende a esse critério com um déficit orçamentário de 3,0% em 2024 e 2,8% previsto para 2025.

A dívida pública do país, de 24,1% do PIB em 2024 e 25,1% prevista para 2025, está bem abaixo do nível máximo de 60%, e sua taxa de juros de longo prazo sobre os títulos está dentro da margem de 2 pontos percentuais acima da taxa de empréstimo dos três países com melhor desempenho em termos de inflação.

Por fim, a Bulgária teve de provar que tem uma taxa de câmbio estável.

A adesão da Bulgária à zona do euro deixará apenas seis dos 27 países da UE fora da área da moeda única: Suécia, Polônia, República Tcheca, Hungria, Romênia e Dinamarca.

Nenhum deles tem planos imediatos de adotar o euro, seja por motivos políticos ou porque não atendem aos critérios econômicos exigidos.

(Reportagem adicional de Balazs Koranyi em Frankfurt e Milão Strahm e Isabelle Jacobssen em Bruxelas.

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS CMO