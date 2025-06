Tupy mira R$200 milhões com novo contrato com montadora nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A Tupy informou nesta quarta-feira que fechou contrato com uma das principais montadoras do setor automotivo mundial, ampliando sua participação no segmento de blocos e cabeçotes para veículos pesados Classe 8 nos Estados Unidos.

O contrato prevê a fabricação de blocos em ferro CGI (Compacted Graphite Iron), que serão utilizados em caminhões pesados, de acordo com comunicado à imprensa.

Em fato relevante separado, a Tupy informou que esses blocos serão produzidos na unidade de Ramos Arizpe, México, substituindo produtos atualmente importados da Europa.

A companhia estima que o negócio gere receita de R$200 milhões por ano, uma vez atingido todo o potencial contratado, mas não identificou a montadora envolvida no acordo.

"Com ciclos de vida superiores a 10 anos, essas aplicações, que envolvem o fornecimento de blocos e cabeçotes, integrarão uma nova geração de motores programada para chegar ao mercado a partir de 2027", disse a companhia no comunicado.

A empresa de componentes de ferro fundido e motores comentou que a mesma montadora já havia selecionado a Tupy para o fornecimento do cabeçote desses mesmos motores em 2023.

