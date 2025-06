Trump proíbe ou restringe entrada nos EUA a cidadãos de 19 países

O presidente Donald Trump proibiu ou restringiu a entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 19 países, entre eles Cuba e Venezuela, segundo um documento publicado pela Casa Branca nesta quarta-feira (4).

A proibição afeta Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.

A restrição parcial de entrada, por sua vez, se aplica a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Serra Leoa, Togo e Turcomenistão.

Cuba é um "patrocinador do terrorismo" e seu governo "não coopera nem compartilha informação suficiente" com os Estados Unidos, além de se negar "historicamente a readmitir seus nacionais" expulsos, diz o texto.

A Venezuela "carece de uma autoridade central competente ou cooperativa para emitir passaportes ou documentos civis e não conta com medidas adequadas de revisão e verificação", afirma o documento, que também acusa o país de rejeitar "historicamente" os venezuelanos expulsos.

Segundo Trump, a proibição foi motivada por um ataque no Colorado contra manifestantes que pediam a libertação dos reféns israelenses em Gaza. As autoridades americanas o atribuíram a um homem que, segundo elas, estava no país ilegalmente.

"O recente ataque terrorista em Boulder, Colorado, evidenciou os perigos extremos que representa a entrada de cidadãos estrangeiros que não foram devidamente verificados", disse Trump no Salão Oval em uma mensagem de vídeo publicada na rede social X.

"Não queremos eles", afirmou.

Trump comparou as novas medidas com a proibição que impôs a um número de países, principalmente muçulmanos, durante o seu primeiro mandato, que, segundo ele, evitou que os Estados Unidos sofressem ataques como os ocorridos na Europa.

"Não vamos deixar que o que aconteceu na Europa ocorra nos Estados Unidos", frisou Trump.

"Não podemos ter migração aberta de nenhum país do qual não possamos verificar e filtrar de maneira segura e confiável", acrescentou.

dk/st/erl/db/nn/rpr

© Agence France-Presse