Trump diz que Xi é "duro" e "difícil de fazer um acordo"

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o presidente da China, Xi Jinping, é "duro" e "extremamente difícil de fazer um acordo", expondo atritos depois que a Casa Branca aumentou as expectativas para uma esperada ligação entre os dois líderes nesta semana.

"Gosto do presidente Xi da China, sempre gostei e sempre gostarei, mas ele é MUITO DURO E EXTREMAMENTE DIFÍCIL DE FAZER UM ACORDO", disse Trump em uma publicação no Truth Social.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse na segunda-feira que Trump provavelmente conversará com Xi nesta semana para resolver diferenças em relação ao acordo tarifário alcançado no mês passado em Genebra, incluindo a questão de minerais críticos.

A publicação não foi um bom presságio para uma rápida resolução de suas divergências.

Leavitt foi a terceira assessora de Trump a prever um telefonema entre os líderes das duas maiores economias globais, mas Xi tem se mostrado um interlocutor evasivo. A China disse em abril que os dois líderes não haviam conversado recentemente.

Na semana passada, um tribunal de comércio dos EUA decidiu que Trump excedeu sua autoridade ao impor a maior parte de suas tarifas sobre as importações da China e de outros países sob uma lei de poderes de emergência.

Menos de 24 horas depois, um tribunal federal de apelações restabeleceu as tarifas, dizendo que estava bloqueando a decisão do tribunal de comércio para considerar o recurso do governo.

(Por Rishabh Jaiswal em Bengaluru)