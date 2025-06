Trump diz que chair do Fed precisa reduzir taxa de juros

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, tem que reduzir a taxa de juros, observando que a empresa ADP informou mais cedo que a criação de empregos no setor privado diminuiu em maio.

"Saiu o número da ADP. 'Tarde demais' Powell tem que agora baixar os juros. Ele é inacreditável. A Europa já baixou nove vezes", disse Trump em uma postagem no Truth Social.

A ADP informou nesta quarta-feira que foram abertos muito menos empregos do que o esperado em maio, com apenas 37.000 vagas, após a criação de 60.000 postos de trabalho em abril, em número revisado para baixo.

Economistas consultados pela Reuters previam a criação de 110.000 empregos privados, depois de um ganho de 62.000 em abril, relatado anteriormente.

Os dados da ADP vieram antes de um relatório de emprego mais abrangente que será divulgado na sexta-feira pelo Departamento do Trabalho dos EUA.

Trump vem atacando Powell há meses, muitas vezes com ataques pessoais, e seus pedidos pela saída do chair do Fed estão pesando sobre as ações e os mercados dos EUA.

Os repetidos ataques de Trump têm levantado dúvidas sobre a independência contínua do banco central dos EUA sob seu governo, embora o presidente dito no mês passado que não removerá Powell antes do término do mandato do chair em maio de 2026.

(Reportagem de Brendan O'Brien e Katharine Jackson)