Trinity College Dublin cortará vínculos com Israel

O Trinity College Dublin (TCD), uma prestigiosa universidade da Irlanda, anunciou nesta quarta-feira (4) que cortará todos os seus laços com Israel em protesto contra as "violações contínuas do direito internacional e humanitário" na Faixa de Gaza.

O conselho administrativo da instituição informou sua decisão aos estudantes, por e-mail, seguindo as recomendações de um grupo de trabalho criado após o bloqueio no ano passado de parte do campus por alguns estudantes, durante cinco dias, como forma de denúncia pela ofensiva militar de Israel em Gaza.

A universidade assim cortará "os laços institucionais com o Estado de Israel, as universidades e as empresas" cuja sede esteja nesse país, indica o presidente do conselho, Paul Farrell, na mensagem.

Essa ruptura será mantida "enquanto persistirem as violações contínuas do direito internacional e humanitário" em Gaza, acrescenta Farrell.

O Trinity College também se desvinculará "de todas as empresas cuja sede" esteja nesse país.

A universidade irlandesa também não assinará "nenhum contrato futuro de fornecimento com empresas israelenses", nem "estabelecerá qualquer nova relação comercial" com entidades do país.

