TotalEnergies faz acordo com Shell para elevar fatia no campo de Lapa e desinvestir de Gato do Mato

SÃO PAULO (Reuters) - A francesa TotalEnergies anunciou nesta terça-feira um acordo com a Shell Brasil para trocar sua participação de 20% no projeto de petróleo Gato do Mato por uma fatia adicional de 3% no campo de Lapa, já em produção.

Quando concluída a transação, a TotalEnergies aumentará sua participação no campo de Lapa, do qual é operadora, a 48%. O ativo conta ainda com participação da Shell (27%) e Repsol Sinopec (25%).

"Essa transação está alinhada com nossa estratégia de focar em projetos de baixo custo e baixa emissão, como Atapu 2 e Sepia 2 no Brasil... Além disso, fortalece ainda mais nossa posição operada no campo de Lapa, no pré-sal da Bacia de Santos”, disse Javier Rielo, vice-presidente sênior de Exploração e Produção da TotalEnergies para as Américas, em nota.

(Por Letícia Fucuchima)