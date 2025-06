Tarifas mais altas dos EUA sobre metais entram em vigor em meio a fim do prazo para "melhores ofertas"

Por Julia Payne e Jasper Ward

PARIS (Reuters) - Os Estados Unidos dobraram suas tarifas sobre as importações de aço e alumínio nesta quarta-feira, no mesmo dia em que o governo do presidente Donald Trump espera que os parceiros comerciais façam suas "melhores ofertas" para evitar que outras taxas de importação punitivas entrem em vigor no início de julho.

Maros Sefcovic, negociador comercial da União Europeia, disse que "teve uma discussão produtiva e construtiva" com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, em Paris, na manhã desta quarta-feira.

"Estamos avançando na direção certa em ritmo acelerado - e permanecendo em contato próximo para manter o ritmo", disse Sefcovic no X, sem dar nenhum detalhe sobre as negociações. Ele iria defender a redução ou eliminação das tarifas ameaçadas sobre as importações europeias.

No final da terça-feira, Trump assinou um decreto que ativa a partir de quarta-feira um aumento nas tarifas sobre aço e alumínio importados para 50%, de 25% introduzido em março.

"Começamos com 25 e, depois de estudar mais os dados, percebemos que foi uma grande ajuda, mas é preciso mais ajuda. E é por isso que a taxa de 50 começa amanhã", disse o assessor econômico da Casa Branca Kevin Hassett, em uma conferência da indústria siderúrgica em Washington na terça-feira. O aumento entrou em vigor às 1h01 (horário de Brasília).

O aumento se aplica a todos os parceiros comerciais, exceto o Reino Unido, o único país até agora que fechou um acordo comercial preliminar com os EUA durante uma pausa de 90 dias em uma série mais ampla de tarifas de Trump. A taxa para as importações de aço e alumínio do Reino Unido - que não está entre os principais exportadores de nenhum dos metais para os EUA - permanecerá em 25% até pelo menos 9 de julho.

Os Estados Unidos importam cerca de um quarto de todo o aço que consomem, e dados do Census Bureau mostram que o aumento das taxas atingirá especialmente os parceiros comerciais mais próximos dos EUA - Canadá e México.

O Canadá estará ainda mais exposto aos impostos sobre o alumínio uma vez que exporta para os EUA aproximadamente o dobro dos volumes combinados dos outros dez principais exportadores. Os EUA obtêm cerca de metade de seu alumínio de fontes estrangeiras.

O gabinete do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse que o país está "envolvido em negociações intensas e ativas para que essas e outras tarifas sejam removidas".

O ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, reiterou que as tarifas são insustentáveis e injustas, especialmente considerando que o México importa mais aço dos EUA do que exporta para lá.

O aumento das tarifas abalou o mercado de ambos os metais nesta semana, especialmente o de alumínio. Com pouca capacidade de aumentar a produção doméstica, é provável que os volumes de importação dos EUA não sejam afetados, a menos que os aumentos de preço reduzam a demanda.

"MELHOR OFERTA"

Nesta quarta-feira, a Casa Branca também quer que os parceiros comerciais proponham acordos que possam ajudá-los a evitar que as pesadas tarifas "recíprocas" de Trump sobre as importações em geral entrem em vigor em cinco semanas.

As autoridades dos EUA estão em negociações com vários países desde que Trump anunciou uma pausa nessas tarifas em 9 de abril, mas até agora apenas o acordo com o Reino Unido foi concretizado. Esse pacto, entretanto, é mais uma estrutura preliminar para mais negociações.

A Reuters noticiou na segunda-feira que Washington estava pedindo aos países que listassem suas melhores propostas em várias áreas importantes, incluindo ofertas de tarifas e cotas para produtos dos EUA e planos para remediar quaisquer barreiras não tarifárias.

Por sua vez, a carta promete respostas "dentro de dias" com uma indicação de uma "zona de pouso", incluindo as taxas tarifárias que os países podem esperar após o término da pausa de 90 dias em 8 de julho.

O que está em questão para a maioria dos parceiros comerciais é se eles manterão a taxa básica atual de 10% sobre a maioria das exportações para os EUA após essa data, ou algo possivelmente muito mais alto.

(Reportagem adicional de Alexandra Alper em Washington, Brendan O'Boyle na Cidade do México, Ismail Shakil em Ottawa, Kiyoshi Takenaka e John Geddie em Tóquio)