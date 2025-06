Tarifas elevarão preços de peixes e frutos do mar nos EUA, diz agência comercial da ONU

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - As tensões comerciais globais podem atrapalhar o comércio de produtos oceânicos e aumentar o preço de alimentos vindos do mar nos Estados Unidos, um grande importador de peixes, de acordo com um relatório da agência de comércio da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta quarta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 10% sobre quase todos os alimentos marítimos, e a China enfrenta tarifas de 30%, de acordo com o relatório da agência de Comércio e Desenvolvimento da ONU (UNCTAD).

"É provável que os preços dos produtos pesqueiros aumentem devido à capacidade limitada de aumentar a produção local", concluiu o relatório.

Os estoques de peixes selvagens nos EUA são limitados devido à pesca excessiva e leva tempo para aumentar a produção da aquicultura doméstica, segundo o relatório. Por exemplo, as fazendas de salmão têm um ciclo de produção de três anos.

Os EUA exportam US$4,5 bilhões e importam US$16 bilhões em peixes por ano, de acordo com dados da UNCTAD.

O Brasil, que exporta 55% de seus produtos primários de peixe para os EUA e para a China, provavelmente redirecionará seus alimentos marítimos para mercados domésticos ou parceiros comerciais alternativos, previu a agência.

Alguns serviços de transporte marítimo de carga também podem enfrentar uma demanda mais fraca devido a mudanças nas rotas comerciais, à medida que os países buscarem mercados diferentes para exportar seus produtos.

"Tarifas mais altas ou voláteis sobre produtos marítimos provavelmente interromperão os fluxos tradicionais de comércio, afetando tanto os consumidores quanto os exportadores", concluiu o relatório.

As tarifas sobre o aço e o alumínio já estão elevando os custos da construção naval, bem como os preços dos peixes, afirmou a UNCTAD.

O relatório também constatou que as mudanças climáticas, a pesca excessiva e a perda de biodiversidade estão ameaçando cada vez mais o comércio oceânico global.