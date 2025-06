Homem agredido pela polícia durante surto morre após 4 meses de internação

O servidor público Carlos Fábio Mendonça de Araújo, de 37 anos, morreu na última sexta-feira (30), em Fortaleza, depois de ficar quatro meses internado em decorrência de ferimentos que sofreu durante uma intervenção policial. Segundo sua família, ele estava em surto psicótico e desarmado.

O que aconteceu

Carlos tinha suspeita de esquizofrenia e achava estar sendo perseguido, segundo família. Ele saiu correndo pela rua, pulou em cima de um carro e agrediu o motorista e seu filho. O caso aconteceu em 1º de fevereiro, no bairro Conjunto Ceará.

Policiais foram filmados dando socos, chutes e atirando várias vezes para conter o servidor. Nas imagens, também é possível ver ferimentos no corpo dele.

Familiares dizem que ele foi alvo de 14 balas de borracha e uma de arma de fogo na perna. Ensanguentado, o homem foi colocado no porta-malas da viatura e socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Conjunto Ceará. Após constatado choque hemorrágico por causa da perda de grande quantidade de sangue, ele foi transferido para o hospital Instituto Dr. José Frota e, dois dias depois, para um hospital particular, onde morreu quatro meses depois.

Ele foi denunciado por agressão, dano ao patrimônio e resistência; Justiça decretou prisão preventiva. De acordo com o MPCE (Ministério Público do Ceará), três policiais também foram agredidos na ação.

O processo foi extinto após a morte do servidor.

Família acusa polícia da morte

Familiares disseram que pulmões de Carlos sofreram vários ferimentos com impacto dos tiros. O homem ainda teria contraído uma infecção bacteriana.

Atestado de óbito aponta falência generalizada dos órgãos causada por infecção generalizada com origem no pulmão. Ele também apresentava diversos traumas e hemorragia no sistema digestivo por causa das agressões.

Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que Polícia Civil está investigando circunstâncias da morte. "O corpo do homem passou por necropsia na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e, após conclusão do laudo cadavérico, será possível atestar a causa da morte", afirmou em nota. O caso está a cargo do 12º Distrito Policial da capital cearense.

PM do Ceará não se manifestou. O UOL entrou em contato com a instituição, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.