STOXX 600 sobe e índice alemão atinge máxima recorde após aprovação de pacote fiscal

Por Medha Singh e Sanchayaita Roy

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta quarta-feira, com o índice de referência alemão atingindo uma máxima recorde após a aprovação de um pacote de 46 bilhões de euros de redução de impostos corporativos, com o objetivo de impulsionar o crescimento da maior economia da região.

Nesta quarta-feira, o gabinete da Alemanha aprovou o pacote para apoiar as empresas de 2025 a 2029.

Enquanto isso, uma pesquisa mostrou que a atividade empresarial da zona do euro praticamente não expandiu em maio e o setor de serviços da Alemanha registrou a maior contração na atividade em mais de dois anos.

O índice STOXX 600 subia 0,48%, a 551,07 pontos. O índice alemão DAX avançava 0,64%, superando o ganho da maioria dos outros índices regionais.

No entanto, os investidores permaneciam cautelosos, já que os Estados Unidos dobrou suas tarifas sobre as importações de aço e alumínio nesta quarta-feira, que também é o prazo final para que parceiros comerciais apresentem suas propostas de acordos para evitar as tarifas do "Dia da Libertação".

Espera-se que os líderes de EUA e China também conversem nesta semana para resolver suas divergências comerciais.

"Nossa opinião era de que a China e a Europa seriam sempre as mais difíceis para os EUA chegarem a um acordo", disse Viresh Kanabar, estrategista da Macro Hive.

"Desde que Trump voltou atrás em suas tarifas excessivas sobre a China, os mercados disseram que, a esta altura, já conhecemos o pior cenário. Se isso acontecer, será ruim, mas não será ruim para uma recessão."

A maioria dos setores europeus avançava, com o setor de tecnologia liderando os ganhos.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,15%, a 8.800 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,64%, a 24.246 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,69%, a 7.817 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,34%, a 39.938 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,31%, a 1.083 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,43%, a 7.424 pontos.