STOXX 600 marca pico em uma semana e ações alemãs sobem com aprovação do pacote de isenção fiscal

Por Medha Singh e Sanchayaita Roy e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, impulsionadas pela aprovação pela Alemanha de um pacote de 46 bilhões de euros (US$53 bilhões) de redução de impostos corporativos, com o objetivo de impulsionar o crescimento.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,47%, a 551,02 pontos, depois de atingir brevemente o maior nível em uma semana.

O pacote de benefícios, o primeiro de uma série mais ampla de medidas do novo governo alemão, é uma tentativa de evitar que a economia combalida registre uma contração pelo terceiro ano consecutivo.

Pesquisas recentes observaram que a atividade comercial da zona do euro em maio registrou expansão por pouco, enquanto o setor de serviços da Alemanha registrou sua maior contração em mais de dois anos.

O índice de referência alemão fechou em alta, mas um pouco abaixo do recorde histórico atingido mais cedo.

No entanto, investidores seguem cautelosos, já que os Estados Unidos dobraram suas tarifas sobre as importações de aço e alumínio nesta quarta-feira, que também é o prazo final para que parceiros comerciais apresentem suas propostas de acordos para evitar as tarifas.

"A inflação mais branda e os iminentes cortes nas taxas de juros do BCE continuam a dar suporte às valuations do STOXX 600, embora o lado positivo da maioria desses nomes não possa acompanhar o impulso das líderes de tecnologia dos EUA", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

A maioria dos setores subiu, com o de tecnologia na liderança dos ganhos. O setor de alimentos e bebidas avançou 1,1%, impulsionado por uma alta de 6,4% na Campari

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,16%, a 8.801,29 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,77%, a 24.276,48 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,53%, a 7.804,67 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,02%, a 40.080,88 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,19%, a 14.101,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,49%, a 7.419,91 pontos.