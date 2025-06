Setor de serviços dos EUA tem contração inesperada em maio, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - O setor de serviços dos Estados Unidos contraiu pela primeira vez em quase um ano em maio, enquanto as empresas pagaram preços mais altos por insumos, um lembrete de que a economia continua correndo o risco de passar por um período de crescimento muito lento e inflação alta.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta quarta-feira que seu índice de gerentes de compras (PMI) do setor não manufatureiro caiu para 49,9 no mês passado, a primeira queda abaixo da marca de 50 e a leitura mais baixa desde junho de 2024, contra 51,6 em abril.

Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI de serviços subiria para 52,0, após a diminuição das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia. O ISM associa uma leitura do PMI acima de 48,6 ao longo do tempo ao crescimento da economia como um todo.

Na segunda-feira, o ISM informou que o setor industrial dos EUA contraiu pelo terceiro mês consecutivo em maio, com os fornecedores levando o maior tempo em quase três anos para entregar insumos em meio às tarifas.

As tarifas de importação do presidente Donald Trump, muitas vezes implementadas de forma desordenada, semearam confusão entre as empresas. Economistas afirmam que a incerteza tarifária está dificultando o planejamento futuro das empresas.

A medida de novos pedidos da pesquisa do ISM caiu de 52,3 para 46,4 em abril, provavelmente com a diminuição do impulso da antecipação relacionada às tarifas.

