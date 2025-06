Sérum facial da Nivea promete reduzir manchas da pele e está com 15% OFF

Quem sofre com manchas e marcas na pele está sempre em busca de produtos que possam amenizar o quadro. Nesse sentido, um dos produtos de skincare mais bem avaliados pelos consumidores é o sérum facial Cellular Luminous 630, da Nivea. Ele tem uma nota média na Amazon de 4.6 (sendo cinco a máxima).

No entanto, vale reforçar aqui que há diferentes causas para manchas de pele, sendo a exposição solar uma delas —mas não a única. Por isso, antes de começar a usar qualquer produto, vale fazer uma consulta com um dermatologista para avaliar cada caso.

Dito isso, confira a seguir o que a Nivea diz sobre o produto e o que diz quem já usou.

O que a Nivea diz sobre esse sérum?

Promete diminuir as marcas e deixa a pele do rosto mais uniforme;

Tem fórmula enriquecida com ácido hialurônico e vitamina E;

Apresenta resultados visíveis em quatro semanas;

Previne o surgimento de novas manchas.

O que diz quem o comprou?

O produto conta com mais de duas mil compras por mês na Amazon, além de 3.500 avaliações. Confira algumas opiniões positivas a seguir.

Essa produto realmente clareia as manchas residuais da acne. Eu adorei e já estou no meu segundo frasco. Na primeira semana, você já pode realmente ver os resultados, mas, com o uso contínuo, melhora muito mais. Priscila

Esse creme fez milagre no meu rosto. Eu comprei sem fé. Depois de 25 dias, notei diferença profunda. Agora com 35 dias praticamente sumiu meu melasma. Minha pele é clara e meu melasma era castanho escuro. Eu usava camadas de "reboco" por vergonha. Agora tô usando somente uma base. Eu me olho no espelho e fico maravilhada. Eu já havia feito todo tipo de tratamento, usei todos os produtos que surgiram e nada adiantou. Juliana

Já é o quarto vidro que compro, o único que deu jeito no meu melasma. Óbvio que tem que se lembrar de usar protetor solar sempre, até dentro de casa. Nanna

Pontos de atenção

Por outro lado, nem todos os consumidores tiveram experiências positivas com o produto. Alguns deles não sentiram melhoras significativas nas manchas.



Usei direitinho, conforme a orientação do rótulo. Estou usando também o protetor solar da mesma linha e não senti diferença alguma na minha pele. (...) Produto muito caro com pouco benefício. Ana Kesia

Para mim, nada mudou. Usei corretamente e não vi nenhuma diferença. Não consegui usar durante o dia, arde os olhos. Perda de tempo. Daniela Ignácio

Deixa a pele bem macia e com viço mas, em relação as manchas fica a desejar. Já uso há um mês. Talvez com mais tempo de uso dê melhores resultados. A embalagem é maravilhosa e rende bastante. Alê

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.