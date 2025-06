As novas gerações não querem trabalhar nas fábricas, diz Usaflex

Sergio Bocayuva, presidente da Usaflex, disse que a mão de obra é uma dificuldade não somente no setor de calçados, mas no varejo como um todo, e que as novas gerações, em geral, "não querem trabalhar no chão de fábrica". Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A gente percebe uma dificuldade muito grande. As novas gerações não querem trabalhar no chão de fábrica, a não ser aqueles equipamentos totalmente automatizados.

Sergio Bocayuva, presidente da Usaflex

Sapato em couro tem produção artesanal

Produção da Usaflex em Igrejinha (RS) Imagem: Divulgação

Produção artesanal. Na entrevista, ele disse que a produção do sapato em couro é artesanal e que, basicamente, apenas a costura é automatizada. "Então, existe um trabalho de desenvolvimento e manutenção dessa mão de obra. Não é fácil", afirma. A Usaflex tem, segundo ele, uma escola dentro da companhia de preparação de novos profissionais.

Um sapato para estar nos seus pés teve 150 pessoas envolvidas diretamente nele. Na linha de produção, são 80 pessoas, e na retaguarda, mais 70 pessoas.

Sergio Bocayuva, presidente da Usaflex

A Usaflex foi fundada em 1998, em Igrejinha (RS). Atualmente, a marca tem mais de 300 franquias no Brasil e está presente em 60 países.