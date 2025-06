Secretária de Meio Ambiente de SP projeta despoluição do Tietê para 2029

A secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Resende, disse nesta quarta-feira, 4, véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, que projeta a despoluição do Rio Tietê para 2029, ano em que foi estabelecida a meta de universalização do saneamento básico pela Sabesp. No entanto, em entrevista à Rádio Eldorado, ela reconheceu que a meta de desassoreamento do ano passado ficou 13% abaixo do previsto.

Segundo a secretária, o problema foi solucionado após o Estado ter encontrado uma área ambientalmente adequada para a destinação dos resíduos em Pirapora do Bom Jesus.

As ações do governo paulista, passando por sucessivas gestões, tiveram início após uma campanha da Rádio Eldorado e da Fundação SOS Mata Atlântica. Na ocasião, um abaixo-assinado pedindo a despoluição do Tietê obteve mais de 1 milhão de assinaturas.