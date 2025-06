Sakamoto: Fuga de Zambelli atinge Bolsonaro, mas STF não deve vitimizá-lo

A ida da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para o exterior respinga em Jair Bolsonaro (PL), mas neste momento a Justiça brasileira não deve tomar medidas preventivas contra o ex-presidente, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News hoje.

Ontem, o deputado federal Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, apresentou à PGR (Procuradoria-Geral da República) um pedido para que o STF (Supremo Tribunal Federal) imponha a Bolsonaro o uso de tornozeleira eletrônica. O parlamentar alegou que o ex-presidente pode deixar o país, a exemplo do que fez Zambelli.

A fuga da Carla Zambelli lembrou ao Judiciário brasileiro da possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro. Após ter criado problemas para ele nas eleições de 2022, Zambelli lhe dá uma nova 'ajudinha' ao fustigar a Justiça para que veja a situação do ex-presidente e de outros bolsonaristas que são réus no processo por golpe de Estado. Zambelli novamente dá uma chicotada involuntária em Bolsonaro.

O deputado Lindbergh Farias está no seu papel como parlamentar, mas é complicado fazer um pedido, por exemplo, de prisão preventiva de Bolsonaro no meio do processo. Isso não vai acontecer porque o próprio Lula não foi preso e só o foi quando condenado em segunda instância.

É difícil acontecer uma prisão preventiva. Neste momento, uma tornozeleira eletrônica só agravaria e aumentaria o discurso de vitimização de Bolsonaro. Para ser bem honesto e sincero, se ele quisesse ter fugido, já teria feito isso. Para ele, não é vantagem fugir agora que ele está fazendo sua defesa. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou que o plano para uma eventual fuga de Bolsonaro passaria pelas consequências políticas deste ato e os efeitos dele para as eleições de 2026.

E quando a condenação for iminente e decretada ele pode se escafeder do Brasil que nem Zambelli e outros bolsonaristas saíram para não ser condenados? Pode. Ele mesmo falou que o fato de estar com o passaporte retido não fará diferença alguma. Zambelli foi para a Argentina, de lá para os Estados Unidos e depois para a Europa.

Bolsonaro não tem dúvida alguma de que conseguiria, via Argentina do amigo Milei e passando por outro lugar, fugir sem passaporte, sem nada. Isso não é um problema. A questão é um cálculo político do próprio Bolsonaro. Se fugir, pode dizer que 'está tocando a resistência no exílio', mas ao mesmo tempo colará a pecha de 'fujão' nele e nos candidatos que apoiar em 2026.

Zambelli fez mais um desfavor para Bolsonaro. A pressão crescerá, mas não acontecerá uma medida dessa para não aumentar o vitimismo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

