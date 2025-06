Rússia e Ucrânia trocarão mil prisioneiros de guerra no fim de semana

Rússia e Ucrânia trocarão, no próximo fim de semana, mil prisioneiros de guerra, 500 de cada lado, anunciou nesta quarta-feira (4) o presidente ucraniano Volodirmir Zelensky, poucos dias depois de uma série de conversações em Istambul.

"A parte russa comunicou que neste fim de semana, sábado e domingo, poderá trocar 500 pessoas" e a Ucrânia está disposta a fazer o mesmo, disse o líder ucraniano à jornalistas em Kiev.

Zelensky também reiterou que está "pronto" para participar de uma cúpula com seus homólogos, o russo Vladimir Putin, o americano Donald Trump e o turco Recep Tayyip Erdogan.

"Estamos prontos para esta reunião em qualquer momento", disse na coletiva de imprensa.

Além disso, acusou a Rússia de manter conversações com Kiev apenas para agradar o presidente americano e com o objetivo de "atrasar" as sanções dos Estados Unidos contra ele.

Quanto às últimas negociações com Moscou em Istambul, ele disse que continuá-las com as delegações atuais "não faria sentido".

"Continuar as reuniões diplomáticas em Istambul a um nível que não permite resolver nada não faz sentido", disse. Até o momento, foram feitas duas rodadas de negociações na cidade turca.

