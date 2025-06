Ronilso: Pesquisa revela lentidão do governo Lula em reagir e preocupa

O resultado da pesquisa Genial/Quaest reacende o sinal de alerta no governo Lula, que demonstra lentidão para agir diante de problemas persistentes, analisou o colunista Ronilso Pacheco na edição de hoje do UOL News.

De acordo com o levantamento divulgado hoje, 57% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, contra 40% de aprovação. A pesquisa ainda mostra que 31% da população considera a atual gestão como a principal responsável pelos desvios bilionários no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

As pesquisas têm sido feitas em um tempo relativamente pequeno e isso explica um pouco porque a diferença é pequena, mas mostra um sinal preocupante. Não há uma reação. A mudança e o movimento são relativamente negativos.

O governo tem um problema. Essa pesquisa não cai como uma bomba, mas de maneira preocupante no colo do governo, que mostra uma lentidão em sua capacidade de reação. Há esforços que têm funcionado e o Sidônio [Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação] tem sido bem-sucedido, mas a capacidade de reação é muito lenta em relação ao embate que o governo tem atravessado. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Para Ronilso, Lula enfrenta um cenário muito diferente de suas gestões anteriores, o que ajuda a entender a dificuldade em melhorar sua popularidade mesmo dentro de suas bases eleitorais.

O governo continua com problema, e não é só de comunicação. É uma experiência nova para o governo Lula.

Esse nível de desaprovação, sobretudo em camadas nas quais o PT e Lula sempre tiveram uma segurança, apresenta um desafio muito grande para o governo em um contexto completamente adverso e muito diferente.

A capacidade de multiplicação e do alcance do estrago da forma como a oposição usava notícias de desaprovação, queda de popularidade ou qualquer outro escândalo que atravessasse o governo do PT é muito maior do que há alguns anos. A figura do Lula ainda era fundamental para blindar o governo de alguma forma, o que é um cenário significativamente diferente hoje.

O governo tem pontos positivos e índices significativos, mas isso não invalida suas dificuldades com os preços e com um escândalo que atravessa o tempo. De alguma maneira, isso não consegue sequer fazer frente aos muitos pontos positivos. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

