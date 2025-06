Refinaria de Mataripe reduz gasolina em 2,4% e aumenta diesel em 3% a partir desta 5ª-feira

Um dia após o reajuste da gasolina pela Petrobras, a Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, informou que vai reduzir o combustível em 2,4% a partir amanhã, 5, com o preço na refinaria passando de R$ 2,87 para R$ 2,80 o litro. Já o diesel terá aumento de 3%, tanto para o S500 como para o S-10.

A empresa, que segue o preço de paridade de importação (PPI), estava há quatro semanas sem reajustar seus preços.

"Os preços dos produtos produzidos na Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado, que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo. A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado", afirmou em nota.

O preço do diesel S-10, menos poluente, passou de R$ 3,20 para R$ 3,29 o litro, e o S500 de R$ 3,10 a R$ 3,19. Ontem, a Petrobras reduziu a gasolina em 5,6%, para um preço médio de R$ 2,85 o litro, queda de R$ 0,17, após quase um ano sem reajuste.

A Refinaria de Mataripe atende 14% do mercado brasileiro de combustíveis, com predominância na região Nordeste, mas também abastece Santos, cidade do litoral paulista.