Rede de TV disponível na Rússia homenageia dissidente Alexei Navalny morto na prisão

O canal "Futuro da Rússia" está disponível desde esta quarta-feira (4) no pacote de satélite Svoboda, que significa "Liberdade" em russo. Um pacote de canais lançado em colaboração com a ONG Repórteres Sem Fronteiras, para promover a liberdade de imprensa. Os canais são acessíveis para quase 10% da população russa via satélite, como uma forma de contornar a censura.

O canal é dedicado à memória de Alexei Navalny, o opositor russo que morreu na prisão no ano passado e que completaria 49 anos neste dia 4 de junho. O "Futuro da Rússia" transmitirá conteúdo produzido por jornalistas russos no exílio: investigações anticorrupção, programas independentes que promovem a liberdade de expressão, talk-shows. Tudo isso será acessível a milhões de telespectadores russos, uma iniciativa essencial no contexto atual para Yulia Navalnaya.

"Sou muito grata à RSF por ter nos proposto essa colaboração. Isso é muito importante. Na Rússia, há uma censura quase total. E em um regime ditatorial, é quase impossível transmitir a informação", explica a viúva de Alexei Navalny.

Responder ao bloqueio das vozes dissidentes

Para Thibaut Bruttin, diretor-geral da RSF, o novo canal "Futuro da Rússia" responde a esse bloqueio das vozes dissidentes que se intensificou nos últimos anos. "Estamos convencidos de que a propaganda precisa de uma resposta, que é o jornalismo. Não se ganha uma guerra de informação com contrapropaganda", afirma ele.

O canal exibirá produções de jornalistas russos da Fundação Anticorrupção que, junto com Yulia Navalnaya, continuam o combate de Alexei Navalny e de jornalistas no exílio.

"Somos obrigados a estar na Europa, pois na Rússia sofremos vários acusações. Somos literalmente perseguidos pelo regime de Putin. Aqui, na Europa, nossos jornalistas trabalham em um lugar seguro", explica Ruslan Chaveddinov, o editor-chefe do canal, cujo local exato da redação é mantido em segredo.