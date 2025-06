Suspeito de tramar sequestros de empresários de criptomoedas na França é preso no Marrocos

Um cidadão franco-marroquino de 24 anos, suspeito de ter tramado vários sequestros de empresários do setor de criptomoedas na França, foi preso no Marrocos, informaram as autoridades nesta quarta-feira (4).

O suspeito, Badiss Mohamed Amide Bajjou, era alvo de um alerta vermelho da Interpol por "apreensão, sequestro e encarceramento ou detenção arbitrária de um refém".

Ele foi detido em Tânger, no norte do Marrocos, segundo um comunicado da Direção Nacional de Segurança marroquino, difundido pela agência de notícias MAP.

Em mensagem publicada no X, o ministro francês da Justiça, Gérald Darmanin, agradeceu ao Marrocos pela prisão, que "demonstra uma excelente cooperação judicial" entre os dois países.

O ministro também repostou no X uma informação publicada pelo jornal francês Le Parisien, que indica que as autoridades acreditam que Bajjou poderia ter organizado vários sequestros e tentativas de sequestro do exterior.

Bajjou, natural de um subúrbio do oeste de Paris, é suspeito de ser um dos autores do sequestro do empresário francês de criptomoedas David Balland e de seu sócio em janeiro, segundo o Le Parisien.

Balland é cofundador da empresa de criptomoedas Ledger, avaliada na ocasião em mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5,90 bilhões, em cotação da época). Seus sequestradores cortaram um dedo do refém e pediram uma recompensa.

Ao menos nove suspeitos são investigados por vínculos com o caso.

As autoridades francesas também investigam a possível implicação de Bajjou em vários sequestros ou tentativas de sequestro em maio, segundo o Le Parisien.

O periódico também noticiou que outro cidadão franco-marroquino, na faixa dos 40 anos, é suspeito de estar por trás dos sequestros. Ele está foragido.

Acredita-se que os suspeitos, radicados no Marrocos, recrutem jovens pela internet para executar os sequestros na França.

Na semana passada, as autoridades francesas indiciaram 25 pessoas entre 16 e 23 anos relacionadas com sequestros e tentativas de sequestro. A maioria dos suspeitos nasceu na França e outros são originários de Senegal, Angola e Rússia.