Dia dos Namorados está chegando: confira presentes estilosos por até R$ 100

O Dia dos Namorados está chegando —e você não precisa gastar uma fortuna para presentear com estilo. É possível encontrar opções criativas e cheias de personalidade que vão surpreender e agradar ele ou ela por até R$ 150. O segredo está na escolha certa: itens que combinam design, utilidade e um toque especial, mostrando que você caprichou na hora de presentear.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL preparou uma seleção especial com sugestões de presentes estilosos para todos os gostos —de acessórios modernos a experiências sensuais. Seja para os apaixonados por objetos funcionais, para os que adoram um mimo criativo ou para os que preferem um detalhe romântico, objetivo é sempre surpreender a(o) amada(o). Confira a seguir:

Almofada Porta Pipoca Casal

Para deixar o momento cinema em casa ainda mais especial, que tal uma almofada porta-pipoca? A almofada é feita em tecido 100% poliéster, tem enchimento com fibra, e acompanha copo de 550 ml e balde de pipoca com capacidade de 2,6 L. Segundo o fabricante, o material é resistente e fácil de limpar.

Luminária com LED e tela para escrever

Com design moderno e compacto, essa luminária de mesa com luz LED suave tem tela acrílica para anotações, listas ou desenhos. Ótima opção para deixar um recadinho no Dia dos Namorados. Segundo o fabricante é resistente e a alimentação de energia é feita com cabo USB, podendo ser conectada ao carregador de celular.

Baralho Erótico Desejos e Drinks

Transforme suas noites em momentos únicos com risadas, brincadeiras e muita intimidade! Com 50 cartas provocantes, esse jogo foi criado para fortalecer os laços do casal e despertar novas experiências a dois. As regras são simples: escolha sua bebida favorita, separe seis copos, embaralhe as cartas e deixe as surpresas apimentarem a noite!

Caneca com caixinha Flork Te Amo

Uma opção original para surpreender alguém especial! Ideal para bebidas quentes ou frias, a caneca também pode ser usada como item decorativo, porta-canetas ou do jeito que sua criatividade mandar. Feita 100% em cerâmica resinada, pode ir ao micro-ondas e à lava-louças, tem impressão digital em alta definição e acabamento brilhante.

100 Coisas Que Eu Amo em Você

Um diário criado para guardar 100 memórias especiais do casal. Cada página é uma oportunidade de celebrar momentos únicos, sonhos em comum e conquistas vividas juntos. Com espaços para escrever, desenhar e colar fotos ou lembranças, ele se torna um presente emocionante, perfeito para eternizar a história e a intensidade do amor.

Kit de Abridor de Vinho Elétrico

Transforme sua noite de vinhos em um momento especial. Este kit inclui tudo o que você precisa para abrir, servir e conservar sua bebida com estilo e elegância. O kit vem com um abridor de vinho elétrico, um aerador para realçar o sabor do vinho, um abridor de lacres e uma rolha de borracha para vedação (caso não terminem a garrafa até o fim da noite).

