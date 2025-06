Portugal retoma operações de buscas no caso Madeleine McCann

Investigadores portugueses e alemães retomaram as operações de busca nesta quarta-feira(4) perto do local onde a britânica Madeleine McCann, de três anos, desapareceu em 2007.

Viaturas policiais circularam nesta quarta-feira, assim como na terça, em uma zona próxima à região turística de Praia da Luz, no município de Lagos, informaram jornalistas da AFP no local.

As operações de busca foram retomadas às 9h locais (5h em Brasília), informou uma porta-voz da polícia portuguesa.

Na terça-feira, investigadores, incluindo 25 alemães, inspecionaram os arredores de um edifício em ruínas em uma área bastante arborizada.

As operações, que continuarão até quinta ou sexta-feira, são parte de uma investigação preliminar do Ministério Público de Brunswick (Alemanha) sobre Christian Brückner, um alemão já condenado por estupro e que a Justiça suspeita que poder ter matado a menina.

As últimas escavações relacionadas ao caso ocorreram maio de 2023, perto de um lago em Silves, a 50 quilômetros do local do desaparecimento, mas não obteve resultados.

Em 2020, a Justiça alemã anunciou que estava convencida do envolvimento de Brückner no caso, um dos mais midiáticos dos últimos anos.

Em 2007, "Maddie", de três anos, desapareceu do quarto de hotel enquanto os pais jantavam a alguns metros de distância.

Seu desaparecimento desencadeou uma campanha internacional e uma enorme divulgação.

Na época, Cristian Brückner vivia na costa portuguesa de Algarve, perto do local onde os McCann passavam férias.

