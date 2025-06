Por que temos tanto medo de fracassar? Motivo pode estar na infância

Você já se pegou paralisado diante de uma oportunidade, como se um pequeno deslize fosse suficiente para revelar algo terrível sobre você? Por trás de boa parte do medo de fracassar está um fator disfarçado de autocrítica: a síndrome do impostor.

Essa condição não é uma doença, mas faz a pessoa se sentir uma fraude, mesmo quando acumula conquistas concretas. Pior: ela vive com a impressão de que, a qualquer momento, será desmascarada. Essa percepção pode acometer desde estudantes em início de carreira até CEOs de multinacionais.

Medo de falhar começa cedo

O impostor que mora dentro da gente costuma ter raízes profundas. Infâncias marcadas por cobranças excessivas, perfeccionismo ou pais emocionalmente ausentes podem criar adultos que vivem em uma corda bamba emocional — tentando provar competência o tempo todo, mas sempre com medo de cair.

Essa bagagem emocional cobra seu preço. A pessoa cresce com a sensação de que nunca é boa o suficiente, não importa o quanto se esforce. Quando algo dá certo, o mérito é sempre do acaso, da sorte ou do networking. Quando dá errado? A culpa é um carimbo automático.

Fracasso vira ameaça existencial

A síndrome do impostor transforma o fracasso em uma espécie de sentença: errar não é apenas normal, é inadmissível. É aí que entra o medo paralisante. A crítica vira prova de incompetência. O elogio, desconfiança. E o desafio, um campo minado onde qualquer passo em falso pode detonar a autoestima.

No fundo, o problema não está nos fracassos em si, mas na nossa interpretação deles. Quem sofre com a síndrome costuma acreditar que não pode errar nunca — porque um erro expõe aquilo que já se suspeita: "Sou uma fraude".

Imagem: Getty Images

Como sair desse ciclo?

A saída exige coragem, mas não a coragem de parecer invencível, e sim a de aceitar que todo mundo, inclusive você, tem limitações. A psicoterapia ajuda a desarmar os gatilhos que alimentam o medo de fracassar, reconstruir a própria imagem e encarar os erros com mais leveza. Um coach de carreira também pode contribuir, desde que o foco não seja apenas "performar", mas compreender seu próprio valor (mesmo sem medalhas).

E se você ainda tem dúvidas se sofre com isso, aqui vai um teste rápido: quando algo dá certo na sua vida, você sente que enganou todo mundo? Se sim, talvez seja hora de parar de tentar convencer os outros de que é capaz — e começar a se convencer disso também.

*Com informações de reportagem publicada em 07/07/2024