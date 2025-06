Por que o McDonald's do Japão aboliu o sorriso obrigatório de atendentes?

Em 2024, o McDonald's Japão lançou uma das campanhas mais comentadas do ano: a "No Smiles", ou "Sem Sorrisos". A iniciativa surgiu para atrair trabalhadores da Geração Z em um momento de escassez de mão de obra e mudanças culturais profundas. A ideia era simples, mas ousada: deixar claro que sorrir não era mais uma obrigação para os atendentes da rede.

A campanha foi idealizada pela agência TBWA\Hakuhodo e rapidamente se tornou um sucesso — tanto de público quanto de crítica. Em 2024, levou cinco prêmios no New York Festivals Advertising Awards, incluindo o Grand Award na categoria Colaboração com Celebridades e Influenciadores.

Sem sorrisos para atrair a geração z

Campanha rompeu com tradição de décadas. O "sorriso zero iene" - (por zero iene - moeda local) era, há décadas, um símbolo da hospitalidade no McDonald's Japão. Mas essa expectativa virou um obstáculo para muitos jovens que buscavam um emprego mais autêntico e sem imposições.

Aposta na autenticidade. A Geração Z valoriza a liberdade de ser quem se é — inclusive no ambiente de trabalho. Segundo o site Branding in Asia, a empresa percebeu que insistir no sorriso forçado ia contra os valores desse público.

Mudança no manual de contratação. Antes mesmo do lançamento da campanha, o McDonald's revisou todo o seu processo de contratação para adotar um novo lema: "Trabalhe com seu estilo", substituindo o antigo "Trabalhe com seu sorriso".

Cantora demitida por não sorrir mudou os rumos da regra do sorriso para atender. A campanha ganhou força com a participação da cantora japonesa Shimizu Ayano, um ícone da Geração Z no país, conhecida por seu jeito autêntico e por já ter sido demitida de um emprego por não conseguir sorrir. "Quando um ídolo imperturbável encontrou o McDonald's", dizia o slogan da ação.

Mudança histórica no manual interno. Pela primeira vez em 50 anos, o manual sobre sorrisos foi reformulado. A nova diretriz passou a valorizar a autenticidade e o bem-estar dos funcionários.

Em resposta ao UOL, o McDonald's global informou: "A política atual e contratação é baseada na campanha 'Sem Sorrisos' do McDonald's Japão, que teve como objetivo atrair trabalhadores da Geração Z de forma divertida e descontraída."

3.000 lojas em todo o país. 100 milhões de clientes

Rede gigantesca e jovens em peso. Segundo o Branding in Asia, o McDonald's Japão opera cerca de 3.000 lojas e recebe mais de 100 milhões de visitantes por mês. Cerca de 60% de seus funcionários são da Geração Z.

Escassez de mão de obra juvenil. Apesar da força da Geração Z, a queda na taxa de natalidade no Japão tem reduzido o número de candidatos. A empresa vinha enfrentando dificuldades crônicas de contratação.

Resultados concretos da campanha. Após o lançamento do videoclipe da campanha, a música ultrapassou 36 milhões de visualizações — média de mais de duas vezes por jovem da Geração Z no país. O número de candidaturas para vagas também bateu recorde, de acordo com o Branding in Asia, que não especificou a quantidade. Questionada, a rede de fast-food também não retornou com os números exatos.