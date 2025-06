Pix Automático vai reduzir custo de empresas com serviços de cobrança, diz Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - Em evento de lançamento do Pix Automático em São Paulo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quarta-feira que a nova ferramenta permitirá a redução de custos das empresas em serviços de cobrança recorrente, incluindo as grandes companhias.

O Pix Automático, que começará a funcionar em 16 de junho, permitirá que os usuários pagem contas recorrentes em geral, como as de energia, telefone e escolas, de forma automática. Na prática, a ferramenta será uma substituta do débito automático.

"As grandes empresas vão poder colocar cobranças recorrentes através do Pix, com custo muito menor", disse Galípolo na abertura da terceira edição do evento Conexão Pix, promovido pelo BC.

No mesmo evento, o diretor de Organização do Sistema Financeiro do BC, Renato Gomes, disse que o Pix Automático terá um "impacto notável" para empresas de todos os tamanhos, e não apenas as grandes.

"Hoje, se empresa quer realizar débito automático, ela tem que fazer um acordo bilateral com o banco e abrir uma conta. (Mas) somente as empresas grandes realizam estes acordos com bancos grandes", afirmou Gomes.

Segundo ele, com o Pix Automático as empresas em geral, incluindo concessionárias de serviços públicos e pequenos negócios, poderão ofertar aos clientes o pagamento recorrente.

Conforme o BC, o cliente de qualquer empresa, como uma prestadora de serviços, poderá autorizar um pagamento recorrente -- mensal, por exemplo -- por meio do Pix Automático. A autorização será feita dentro de parâmetros, como o valor máximo de cada pagamento e informação sobre se haverá utilização ou não de linha de crédito.

Dias antes do pagamento, a empresa enviará a cobrança ao banco do cliente que, por sua vez, agendará o pagamento e notificará o pagador. Assim, o cliente poderá conferir se está tudo correto com a transação. No dia do pagamento, a cobrança é efetivada.

(Por Fabrício de Castro)