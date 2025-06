Pix Automático dará acesso a serviços a 60 milhões sem cartão de crédito, diz diretor do BC

O diretor de Regulação do Banco Central (BC), Gilneu Vivan, reforçou nesta quarta-feira, 4, que o Pix Automático contribuirá para o esforço de inclusão financeira, uma das bandeiras empunhadas pela autoridade monetária, ao propiciar a 60 milhões de pessoas que não têm cartão de crédito o acesso a assinaturas e outros serviços que antes exigiam a tarjeta plástica.

A fala de Gilneu se deu durante entrevista coletiva na qual ele e seu colega Renato Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do banco, concederam para dar mais detalhes sobre o Pix Automático, que passará a funcionar a partir do próximo dia 16.

O presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, mais cedo, ao participar da abertura do evento "Conexão Pix", já havia feito menção a esta inclusão.

"O Pix automático simplifica isso, permite esse acesso. Além disso, você consegue ter controle a partir do aplicativo. Vai saber quais são os Pix automáticos que você autorizou e quais são os valores. Pode fazer o controle automático, cancelar, evitar uma operação que você não tem interesse no momento ou mesmo os serviços que você suspendeu", disse o diretor do BC.