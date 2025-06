Petrobras garante exclusividade para negociar blocos exploratórios na Costa do Marfim

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta quarta-feira que garantiu exclusividade na negociação para aquisição de nove blocos exploratórios localizados em áreas offshore da Costa do Marfim.

Em um comunicado ao mercado, a Petrobras disse que o governo concedeu exclusividade nas negociações após a empresa apresentar uma declaração de interesse sobre os ativos.

Os blocos estão localizados na parte ocidental da bacia sedimentar do país africano, de acordo com o governo da Costa do Marfim.

O Conselho de Ministros da Costa do Marfim afirmou em comunicado que a Petrobras "ajudará a desenvolver ainda mais a margem ocidental da bacia sedimentar do país, que ainda é relativamente inexplorada", citando a experiência da empresa em águas profundas.

A Petrobras demonstrou recentemente interesse em investir em ativos petrolíferos africanos para aumentar suas reservas futuras.

O movimento, segundo a petroleira, está alinhado com sua estratégia de longo prazo de recompor reservas de óleo e gás por meio de exploração de novas fronteiras no Brasil e no exterior.

"A avaliação de novas áreas tem como objetivo diversificar o portfólio exploratório da companhia com geração de valor", disse a Petrobras.

(Reportagem de André Romani)