Para além do sol: 6 hábitos que aceleram o envelhecimento da pele

Que os raios solares são inimigos da pele, você já está cansado de saber. Mas eles não são os únicos vilões dessa história. Há vários hábitos comuns no dia a dia que também são danosos. Veja a seguir quais são.

1. Fumar

A nicotina provoca o estreitamento dos vasos sanguíneos, o que prejudica a oxigenação da pele e desencadeia a destruição das fibras de colágeno. Isso favorece o aparecimento das rugas e da flacidez, e a cútis ainda perde o viço, a luminosidade, fica amarelada, fina e com menos capacidade de cicatrização. A ação externa da fumaça também é prejudicial, pois ela obstrui os poros.

O jeito de evitar o problema é bem óbvio: dar um fim no vício.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

2. Tomar banho muito quente

A água com temperatura elevada remove parte da gordura natural da pele, deixando-a mais avermelhada, sensibilizada e até com coceira. Quem tem a pele ressecada ou sensível tende a sofrer ainda mais com esse problema. Por outro lado, quem tem pele oleosa também sofre com o banho muito quente, mas nesses casos ela estimula a fabricação de sebo, aumentando ainda mais a oleosidade.

Um bom termômetro para saber se você toma banho quente demais é o espelho do banheiro: se ele embaçar logo que você liga o chuveiro, é sinal de que a água está muito quente.

3. Comer açúcar em excesso

O excesso de açúcar faz com que o colágeno e a elastina endureçam, perdendo sua flexibilidade e capacidade de sustentação da pele. Além disso, estudos mostram uma ligação entre o alimento e o aparecimento de manchas. A substância ainda provoca inflamações que desencadeiam o aumento da oleosidade e o surgimento de acne em pessoas que têm tendência ao problema.

A saúde da pele é um reflexo direto daquilo que colocamos no prato. Por isso, uma dieta equilibrada com frutas, verduras, proteínas (carne vermelha, peixe e frango) e gorduras boas (azeite, castanhas) é importantíssima, assim como manter o organismo bem hidratado.

Imagem: iStock

4. Ter poucas horas de sono

O estrago provocado na aparência pela falta de descanso vai muito além das olheiras e pode provocar o aparecimento de rugas, manchas e flacidez. Dormir pouco diminui as defesas naturais da pele e compromete a capacidade de reparação natural do tecido, pois suas células são regeneradas com mais intensidade no período noturno.

Além disso, uma boa noite de sono é essencial para a ação do organismo contra os radicais livres que levam à degradação da pele. Dormir bem também é importante para a produção de GH, que regula a ação de insulina no organismo. Picos dessa substância aceleram o envelhecimento e levam ao surgimento de inflamações na pele.

A posição como você dorme também pode ser prejudicial. Ficar com o rosto muito enfiado no travesseiro ou passar todas as noites com a cabeça virada para o mesmo lado pode colaborar para a formação de rugas apenas em algumas partes da face.

Cuidar bem da pele antes de cair na cama ajuda a potencializar os benefícios gerados pelo descanso. Para isso, limpe e tonifique a pele e aplique produtos com substâncias que vão potencializar o reparo e a renovação celular, como as vitaminas C e E, o revesratrol, o picnogenol, a luteínas e os ômegas 3 e 6.

5. Beber álcool em excesso

A ingestão de bebida alcoólica aumenta o estresse oxidativo da pele, processo no qual os radicais livres prejudicam o tecido, deixando-o menos firme, com menos elasticidade, hidratação e com um aspecto mais envelhecido.

Outro problema de quem exagera nos drinques é que o organismo precisa de água para metabolizar o álcool e, se não houver líquido suficiente no corpo, vai retirá-lo dos tecidos —a pele, por exemplo. Isso leva à diminuição do viço e ao aumento do ressecamento, o que pode levar à descamação. Portanto, o ideal é não abusar.

Imagem: iStock

6. Estresse

Uma pele que vive recebendo descargas de adrenalina e outros hormônios ligados ao estresse, como o cortisol e a prolactina, pode sofrer um estado inflamatório persistente e a diminuição do tempo de vida e da atividade das células. A acne também é outro quadro ligado ao estresse e seus fatores associados.

*Com informações de reportagem publicada em 02/09/2018