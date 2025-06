Para 56%, terceiro mandato de Lula está pior que os dois anteriores, aponta Genial/Quaest

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 4, 56% dos brasileiros acreditam que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está pior que os dois primeiros, entre 2003 e 2010. Tanto os que pensam que está igual quanto os que acham que está melhor são 20%.

O levantamento ainda mostra que 44% (ante 43%) avaliam que o atual mandato do petista está pior que o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto isso, 40% (ante 39%) acreditam que está melhor, e 13% (ante 15%), que ambos são iguais.

Para 70% dos brasileiros, o governo federal não tem conseguido cumprir as promessas de campanha. São 45% os entrevistados que apontam que a gestão petista está pior do que esperavam contra 16% que avaliam que está melhor do que o esperado e 36% que dizem que não está nem melhor, nem pior. Na avaliação pessoal, Lula é visto como mal intencionado por 48% e bem intencionado por 46%.

Direção errada

A pesquisa também perguntou se o Brasil está indo na direção certa ou errada: 61% (ante 56%) afirmam que está no caminho errado, e 32% (ante 36%), no certo.

Foram realizadas 2.004 entrevistas face a face com brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 29 de maio e 1º de junho. O nível de confiança é de 95%.