Papa Leão 14 não enviou mensagem secreta a presidente de Burkina Fasso

É falso que o papa Leão 14 tenha enviado uma mensagem secreta de alerta a Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Fasso.

O Vaticano negou o envio de qualquer documento com teor semelhante ao líder africano e alertou para notícias falsas envolvendo o pontífice.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo que mescla imagens de Leão 14 e Ibrahim Traoré. Um narrador diz em português: "Ibrahim Traoré recebeu uma mensagem do papa Leão 14. Pouca gente sabe, mas uma carta silenciosa enviada do Vaticano ao presidente de Burkina Fasso Ibrahim Traoré está circulando em círculos fechados da diplomacia internacional. Assinada por ninguém menos do que o papa Leão 14º, essa mensagem não aparece nos arquivos oficiais da Santa Sé. O conteúdo? Um alerta misterioso".

A suposta mensagem atribuída ao pontífice diz que "a África carrega o selo do princípio e do fim" e pede a Traoré, "herdeiro dos antigos tronos de ouro", para "proteger o Sahel e voltar a atenção para tua terra" e "ouvir a voz do Espírito", pois "o olho que tudo vê voltou-se para tua terra". Leão 14 ainda teria dito a Traoré: "De ti, nascerá a resistência e o grito que abalará o dragão".

Por que é falso

Leão 14 não enviou mensagem a Ibrahim Traoré. Em nota oficial, o Vaticano desmentiu que o pontífice tenha escrito qualquer documento ao presidente de Burkina Fasso. A Santa Sé esclarece que o vídeo falso, publicado originalmente no YouTube em inglês e com duração de aproximadamente 36 minutos, foi criado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (aqui).

Vaticano orienta fiéis a acessarem seu site oficial por notícias sobre o papa. A Santa Sé ressaltou que, "dada a circulação em diversas redes sociais de textos atribuídos ao novo papa sem indicação da fonte, que todos os discursos, intervenções e textos de Leão 14 podem ser consultados na íntegra" em seu site oficial (aqui), e que o portal Vatican News (aqui) e o jornal L'Osservatore Romano (aqui) trazem todas as mensagens e atividades do papa. Todas as plataformas possuem versões para diversos idiomas.

Não há registro de suposta mensagem do papa a Traoré. Uma busca em inglês no Google pelos nomes do papa Leão 14 e de Ibrahim Traoré (aqui) não traz qualquer resultado de fontes confiáveis referente à suposta carta atribuída ao pontífice. A pesquisa aponta para verificações feitas por agências internacionais de checagem desmentindo as publicações enganosas (aqui, aqui e aqui, em inglês).

Postagens falsas enaltecem presidente de Burkina Fasso. Diversas publicações desinformativas sobre Ibrahim Traoré circulam nas redes sociais exaltando-o como uma espécie de "herói africano" (aqui, em francês). O UOL Confere já desmentiu postagens com supostas ameaças feitas pelo líder burquinense ao presidente Lula (PT) (aqui).

Embaixada de Burkina Fasso no Brasil não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com a embaixada do país africano em Brasília, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

