Papa instou Putin a fazer um "gesto" pela paz na Ucrânia, segundo Vaticano

O papa Leão XIV instou o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira (4), a fazer um "gesto em favor da paz" no contexto das conversações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, informou o Vaticano.

Durante uma ligação telefônica com o líder russo ? a primeira desde que se tornou chefe da Igreja Católica ? o papa pediu à Rússia "um gesto em favor da paz" e ressaltou "a importância do diálogo para a realização de contatos positivos entre as partes e para buscar soluções para o conflito", acrescentou a Santa Sé.

ar/eg/meb/am

© Agence France-Presse