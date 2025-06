O que faz um relacionamento durar? Veja 6 dicas de especialistas

Se antigamente era comum conhecer casais que estavam juntos há mais de 30 anos, os tempos definitivamente mudaram. Segundo dados do IBGE, o tempo médio de duração de um casamento caiu para 13,8 anos.

Essa mudança pode ser um reflexo de muitos fatores, como as transformações constantes nos valores, na tecnologia, nas formas de comunicação, nos interesses e nas prioridades da sociedade em que vivemos. Tudo isso afeta os relacionamentos e contribui para que relações sólidas e duradouras se tornem fluídas e líquidas.

Sabemos que não há fórmula mágica ou receita perfeita para manter relacionamentos afetivos, já que cada relação é única: são duas pessoas com suas histórias, vivências e singularidades. Mas VivaBem ouviu especialistas e separou sete dicas que podem ajudar na construção de uma relação saudável e duradoura. Confira:

Imagem: iStock

1. Delimite espaços

Se os dois trabalham em home office, é importante tentar separar os ambientes. Ter objetos de trabalho no quarto, por exemplo, pode atrapalhar o sono, a intimidade e a vida sexual do casal. Além disso, é essencial definir horários para que o trabalho não invada o tempo dos dois.

Se a casa ou apartamento é pequeno, o risco de conflitos cresce. Por isso, é importante buscar momentos de individualidade, como fazer uma caminhada ou praticar alguma atividade física, para aliviar a tensão e renovar a mente.

Imagem: NoSystem images/Getty Images

2. Não espere as brigas para cuidar da relação

A terapia de casal não deve ser procurada só quando surgem problemas, mas também de forma preventiva. Muitos casais ignoram questões importantes durante o namoro, como divisão de despesas e tarefas domésticas, e só percebem as dificuldades depois do casamento. O terapeuta pode ajudar a mediar essas conversas, alinhar as expectativas e entender melhor o relacionamento.

A ajuda profissional também é importante quando há muitas discussões, dificuldade de reconhecer erros ou de perdoar. O terapeuta pode ajudar a reconstruir a relação ou, se for o caso, encerrar o casamento de forma respeitosa.

Imagem: kupicoo/ iStock

3. Comunique-se

A comunicação é um dos pilares fundamentais em um relacionamento conjugal, por isso:

Use a primeira pessoa no plural quando for falar com seu parceiro. Lembre-se de que vocês estão no mesmo time.

Pratique a escuta ativa, ou seja, ouça atentamente, demonstre que você o entende, o valoriza, sem querer de imediato colocar sua opinião.

Escolha o momento apropriado para conversar, em que acredita que terá atenção do outro. A comunicação é uma habilidade que pode ser aprimorada com a prática e compromisso mútuo.

Imagem: Getty Images

4. Fortaleça a admiração pelo parceiro

A admiração é um dos componentes fundamentais de um relacionamento. É ela que contribui para o aumento da conexão emocional e da intimidade. Para fortalecer a apreço pelo outro e ser admirado pelo parceiro:

Promova momentos significativos e reserve tempo para o relacionamento. Um convite para sair, aquela viagem que vocês estão adiando há tempos ou uma mensagem no meio do dia.

Invista em si mesmo: quando você se sente bem consigo mesmo, pode inspirar a admiração em seu parceiro.

Reconheça e respeite as diferenças entre vocês.

Elogie, julgue menos e foque nos pontos positivos da relação.

Imagem: Getty Images

5. Mantenha-se sexualmente conectado

Estabeleçam um tempo a sós: o importante é ter um tempo de qualidade para se conectar emocional e sexualmente.

Falem abertamente sobre suas necessidades, desejos e limites em relação à sexualidade.

Cuide de si mesmo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Lembre-se que cada casal é único e a conexão sexual é um processo contínuo que exige esforço e dedicação de ambas as partes.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

6. Dê valor ao cotidiano

Pequenos gestos no dia a dia podem melhorar muito a convivência com o tempo. Tomar um café juntos, arrumar a mesa com carinho, servir o outro, deixar um bilhete ou dizer uma palavra positiva são atitudes que ajudam a começar bem o dia. Cada um pode e deve tornar a vida do outro mais leve.

*Com informações de reportagem publicada em 14/04/2023