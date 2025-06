Novo presidente da Coreia do Sul toma posse prometendo diálogo com Pyongyang

O novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, tomou posse nesta quarta feira (4), após vencer as eleições realizadas na véspera. Em seu primeiro discurso como chefe de Estado, ele prometeu diálogo com a Coreia do Norte e disse que o aumento do protecionismo é uma ameaça existencial para o país. As tensões com Washington e com Pyongang são os principais desafios do novo presidente de centro-esquerda.

Lee Jae-myung optou por uma cerimônia de posse pequena, com apenas 300 pessoas no plenário da Assembleia Nacional. O novo presidente começa a trabalhar imediatamente para compensar os seis meses de instabilidade no país. A deposição do ex-presidente Yoon Suk-yeol, em dezembro passado, levou a Coreia do Sul a uma profunda crise política.

De acordo com o correspondente da RFI em Seul, Célio Fioretti, a Coreia do Sul permanece dividida, mesmo após a vitória de Lee Jae-myung. O ex-operário de 60 anos venceu a eleição de terça-feira (3) com 49,42% dos votos contra 41,15% de seu oponente de direita, Kim Moon-soo, candidato do partido do ex-presidente deposto.

Em seu primeiro dia como presidente e chefe do Exército, Lee conversou por telefone com o comando militar, confirmando oficialmente a transferência do controle operacional do país. Durante a ligação, ele ordenou às Forças Armadas sul-coreanas manterem o "estado de prontidão" em caso de provocações da Coreia do Norte.

Lee Jae-myung assume o comando no momento em que a economia sul-coreana está enfraquecida pela guerra comercial declarada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O novo presidente prometeu o reaquecimento da economia, duramente atingida pela instabilidade política dos últimos seis meses.

Em seu discurso de posse, Lee Jae-myung ainda pediu que os sul-coreanos se unissem e reafirmassem a sua opção pela democracia, além de prometer reconectar o país com a vizinha Coreia do Norte.

Lee Jae-myung irá se mudar em breve para a Casa Azul, que é a residência oficial da presidência do país.

China parabeniza novo presidente

O presidente chinês, Xi Jinping, parabenizou nesta quarta-feira o novo líder da Coreia do Sul, afirmando que Pequim considera de "grande importância" o fortalecimento das relações bilaterais. A mensagem foi divulgada pela mídia estatal chinesa, CCTV.

"As incertezas no cenário internacional e regional estão aumentando", disse Xi Jinping ao líder sul-coreano. "A China está disposta a trabalhar com a Coreia do Sul para manter o objetivo inicial que levou ao estabelecimento de relações diplomáticas" e "avançar firmemente em sua parceria estratégica de cooperação", declarou Xi Jinping, segundo a mesma fonte.

(Com RFI e AFP)