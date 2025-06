Saque-aniversário do FGTS: nascidos em junho já podem receber; veja

O governo federal divulgou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente ao ano de 2025. O acesso aos valores segue o mês de nascimento do trabalhador. Assim, os nascidos em janeiro já estão aptos a realizar o saque.

Agenda do saque-aniversário do FGTS 2025

Nascidos em janeiro: 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Nascidos em fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Nascidos em março: 3 de março a 30 de maio de 2025

Nascidos em abril: 1º de abril a 30 de junho de 2025

Nascidos em maio: 2 de maio a 31 de julho de 2025

Nascidos em junho: 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Nascidos em julho: 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Nascidos em agosto: 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Nascidos em setembro: 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Nascidos em outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Nascidos em novembro: 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Nascidos em dezembro: 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

O que é o saque-aniversário do FGTS?

Trata-se de uma modalidade opcional, que permite ao trabalhador retirar parte do saldo disponível em sua conta do FGTS anualmente, no mês de aniversário. No entanto, quem escolhe essa forma de saque não pode retirar o valor total da conta caso seja demitido — terá direito apenas à multa rescisória, quando aplicável.

Já no modelo tradicional, chamado saque-rescisão, a pessoa dispensada sem justa causa tem direito ao resgate completo do saldo do FGTS, somado à multa rescisória, se for o caso.

Para quem opta pelo saque-aniversário, o valor é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e fica disponível por 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A opção por essa modalidade deve ser feita através do aplicativo ou site do FGTS, onde também é necessário informar uma conta bancária para recebimento. Caso o pedido seja feito no mês de aniversário, o valor costuma ser disponibilizado em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal.

Ainda pelo app, o trabalhador pode solicitar o retorno ao modelo padrão (saque-rescisão), desde que não tenha antecipado valores do saque-aniversário. A mudança só entra em vigor após 24 meses completos, contados a partir do mês seguinte à solicitação.

Qual o valor liberado no saque-aniversário?

O montante a ser sacado depende do total de recursos nas contas do FGTS do trabalhador, com aplicação de uma alíquota variável de 5% a 50%. Há também uma parcela extra, conforme a faixa do saldo.

Tabela de alíquotas e parcelas adicionais:

Até R$ 500: alíquota de 50%, sem parcela adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: alíquota de 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: alíquota de 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: alíquota de 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: alíquota de 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: alíquota de 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: alíquota de 5% + R$ 2.900