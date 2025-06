MP-RJ recorre de soltura de influencer que matou recém-casado e fugiu

O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu à Justiça contra a decisão que revogou a prisão preventiva do influenciador Vítor Vieira Belarmino, 30, acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, 42, no dia do seu casamento.

O que aconteceu

Soltura de Vítor Belarmino representa 'grave risco à ordem pública', diz o MP, que citou mais de 20 multas por excesso de velocidade em nome do acusado. O órgão destaca que a suspensão da habilitação é ineficaz neste caso, considerando o histórico do réu de dirigir mesmo sem a devida permissão legal.

Promotoria ressalta conduta do acusado - que atropelou, retirou o corpo da vítima do veículo, o largou em via pública e escapou sem prestar socorro. "Uma demonstração de total menosprezo pela vida humana", segundo o Ministério Público. Manifestação foi protocolada pela 2ª Promotoria de Justiça Junto ao Tribunal do Júri da Capital.

Portanto, em razão da gravidade concreta do caso, que colocou em risco concreto a vida de diversas pessoas, e culminou na violenta e prematura morte dolosa (eventual) de jovem que havia literalmente acabado de se casar, além do histórico reiterado e recente de infrações de trânsito pelo recorrido, cabível a imediata restauração de sua prisão preventiva, para assegurar a ordem púbica

Recurso apresentado pelo MP

Influenciador foi solto com menos de 15 dias

Justiça mandou soltar influenciador no dia 30 de maio, 12 dias após a prisão. A juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, da 1ª Vara Criminal da Capital, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. Vitor passou 10 meses foragido, até se entregar à polícia em 19 de maio. Na decisão, a magistrada disse que "o acusado é primário e portador de bons antecedentes criminais, de modo que a ordem pública não se mostra de fato ameaçada, especialmente, no que diz respeito à ausência de expressivo histórico criminal". Em outro trecho da decisão, a juíza Alessandra Roidis disse que "apesar de Belarmino ter 97 anotações na Carteira Nacional de Habilitação, apenas em 11 anotações o condutor foi efetivamente reconhecido como sendo o acusado, sendo que em nenhuma delas ele dirigia veículo automotor em alta velocidade".

Belarmino é acusado de atropelar e matar Fábio, no Recreio dos Bandeirantes, em julho do ano passado. O atropelamento ocorreu logo após o casamento de Fábio com Bruna Villarinho. O casal havia se hospedado em um hotel na orla e resolveu ir até a praia. Eles atravessavam a avenida quando o homem foi atropelado pela BMW de Vítor Belarmino e morreu na hora.

O acidente na avenida Lúcio Costa, foi registrado por uma câmera de segurança. Testemunhas disseram à polícia que o carro estava em alta velocidade e que o influenciador dirigia de forma perigosa. De acordo com a polícia técnica, os peritos confirmaram que Vitor estava a 109 quilômetros por hora, quando a velocidade na orla é de 70 km/h.

A magistrada aplicou várias medidas cautelares que deverão ser cumpridas pelo réu. Vitor Belarmino terá de comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades, bem como qualquer mudança de endereço.

Ele terá de entregar também a carteira de habilitação, ficando proibido de dirigir qualquer tipo de veículo automotor;

Fica proibido, também, de frequentar casas noturnas, no período de 22 às 6h;

Fica proibido de se aproximar da mulher da vítima dentro de um período de 500 metros e não poderá ter contato com testemunhas e com a mulher da vítima, bem como dos familiares da vítima, pessoalmente ou por redes sociais;

Está proibido também se ausentar do Rio de Janeiro por mais de 30 dias sem autorização do juízo e terá de entregar também o passaporte à Justiça.

*Com informações da Agência Brasil