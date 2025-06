Montanhista brasileiro desaparece durante escalada em cordilheira no Peru

O montanhista, fotógrafo e guia brasileiro Edson Vandeira, de 36 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira, 29, quando fazia uma escalada no Peru. Ele e dois outros montanhistas iniciaram a escalada do Nevado Artesonraju, pico de 6.025 metros na Cordilheira Blanca, dentro do Parque Nacional Huascarán, e deveriam ter retornado no domingo, dia 1.º, mas não dão notícias desde quinta-feira. Uma equipe de salvamento está à procura do grupo.

Vandeira iniciou a escalada junto com os peruanos Efraín Pretel Álonzo, da cidade de Huari, e Jesús Huerta Picón, de Caraz. Eles estudam juntos no Centro de Estudos de Alta Montanha (CEAM), onde fazem curso de aspirante a guia da Federação Internacional de Associações de Guias de Montanha. O trio pretendia completar uma rota técnica de ascensão.

Segundo relatos de colegas dos montanhistas, o trio partiu às 13h de quinta-feira e deveria chegar ao cume da montanha por volta de 1h da sexta-feira. Conforme esses montanhistas, durante a noite foram vistas luzes se movimentando na crista da montanha, o que sugere que o trio chegou ao cume, mas pode ter tido algum problema durante a descida. A rota de descida do Artesonraju exige quatro rapeis técnicos.

Diante da falta de notícias, uma equipe especializada de resgate, em coordenação com a Polícia de Alta Montanha, trabalha para encontrá-los. A barraca onde o grupo deveria ter se abrigado foi localizada, mas estava vazia.

Quem é

Nascido em Campo Grande-MS, Edson Vandeira começou a praticar montanhismo em 2008, aos 19 anos, segundo relata em seu site. Ao mesmo tempo se interessou pelo mundo da fotografia, particularmente por imagens de aventura e natureza.

Vandeira já liderou grupos no Brasil, nos Andes e no Himalaia. Participou de nove expedições à Antártida, trabalhando lá por cerca de três meses a cada ano, como responsável pela segurança dos cientistas em campo e gerenciando a logística do acampamento. Atualmente mora no Peru.

Em 2021 foi finalista do Wildlife Photographer of the Year, um dos mais prestigiados prêmios internacionais da fotografia de natureza, na categoria fotojornalismo, por seu trabalho sobre incêndios no Pantanal brasileiro. Em 2022, participou da série Andes Extremo, do canal History Channel, como personagem e cinegrafista por dois meses no Peru. Também já publicou fotos na revista National Geographic.

A reportagem tenta ouvir familiares de Vandeira.