MEC avalia uso da IA em correção do Enem

O Ministério da Educação avalia a possibilidade de usar no futuro a Inteligência Artificial (IA) para a correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A informação foi dada nesta quarta-feira (4) pelo ministro Camilo Santana, durante entrevista à Rádio Eldorado. Para o exame deste ano, as inscrições terminam na próxima sexta-feira, dia 6.

Na entrevista, o ministro também admitiu a hipótese de ajustes na Nova Política de Educação à Distância, anunciada no último dia 19 de maio. Algumas graduações terão aulas totalmente presenciais. O texto proíbe que haja cursos remotos nas carreiras de Medicina, Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem. Conselhos que representam profissões ligadas à saúde e que não foram incluídas na lista de cursos que devem ser ministrados integralmente de forma presencial demonstram insatisfação com o decreto do governo federal. Santana disse estar aberto para sugestões, mudanças e melhorias.

O prazo para adequação dos cursos é de até dois anos e o ministro ressaltou que nada muda para os alunos estão matriculados atualmente nas faculdades atingidas pela medida.