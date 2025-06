Este kit de sabonetes é campeão de vendas por R$ 44; confira avaliações

Os tradicionais sabonetes da marca Phebo são conhecidos por suas fragrâncias marcantes e duradouras. Recentemente, a fabricante lançou uma edição limitada em homenagem à Amazônia que está sendo um sucesso de vendas: com mais de cinco mil compras na Amazon no mês passado, o produto é bem avaliado, com pontuação média de 4,8 (de um total de cinco) entre consumidores.

Mas o que será que esse kit tem de tão bom? O Guia de Compras UOL selecionou alguns comentários de compradores que explicam esse sucesso e outros que indicam os principais pontos de atenção para ficar de olho.

O que a Phebo diz sobre o kit?

São produzidos com glicerina pura;

Com base vegetal, oferece uma limpeza intensa sem agredir a pele;

Além disso, a base vegetal também possibilita maior fixação da fragrância na pele;

Recomendado para todos os tipos de pele e para uso diário.

O que diz quem usou esse kit?

São mais de 5 mil avaliações registradas na Amazon sobre esse kit de sabonetes. A qualidade da fragrância é um dos principais destaques comentados por quem já usou.

Nunca deixo faltarem esses sabonetes. São cheirosos e valem demais a pena. Roberta Kelly

O sabonete Phebo faz bastante espuma, tem bastante cheiro (por mais tempo que um sabonete comum de mercado) e também não deixa a pele trincando de ressacada. É bom! Nayara

Não é um sabonete dos mais baratos, mas vale o investimento. Após o banho, o banheiro todo fica preenchido pela fragrância, que também permanece na pele por muito tempo. Leonardo

Pontos de atenção

No entanto, segundo alguns comentários de quem usou, o sabonete dura menos do que o esperado. Também há reclamações de caixas entregues com avarias.

Sabonete gostoso. O cheiro fica no banheiro e na pele, mas acaba muito rápido. Rosseto

O produto chegou conforme a descrição. Entretanto, a embalagem estava um pouco amassada. Merece mais atenção nesse quesito. Rita Macedo

Os aromas são bons, mas o sabonete se acaba muito rápido. Celso Pereia da Rosa

