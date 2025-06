Juros futuros recuam na 1ª hora com dólar e Treasuries após ADP abaixo do esperado

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilaram em baixa na primeira hora de negociação desta quarta-feira, 4, influenciadas pela queda do dólar e dos retornos dos Treasuries. A agenda doméstica é menos movimentada, o que leva os investidores a monitorar o noticiário externo. Há instantes, a ADP apontou criação de 37 mil empregos no setor privado norte-americano em maio, número que ficou bem abaixo das estimativas, de 130 mil novas vagas.

O dado, embora seja menos completo que o "payroll" (setores público e privado), promoveu uma pequena reviravolta no mercado internacional, com virada para baixo dos índices futuros de ações, enfraquecimento do dólar e os juros dos Treasuries renovando mínimas em toda a curva.

Depois da divulgação, o presidente norte-americano, Donald Trump, foi à sua rede social, a Truth, dizer que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, "precisa reduzir a taxa de juro".

Às 9h26, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 14,795%, na mínima do dia, ante 14,808% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2027 projetava 14,155%, contra 14,186% do ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2029 estava em 13,56%, de 13,65% de ontem.