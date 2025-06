Índices acionários da China avançam com expectativa de telefonema entre Trump e Xi

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong ampliaram seus ganhos nesta quarta-feira, apoiados pelos ganhos das ações de biotecnologia e pela expectativa de que um telefonema entre os líderes de Estados Unidos e China arrefeça as tensões comerciais.

No fechamento, tanto o índice CSI 300 subiu 0,43%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, avançou 0,42%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou em alta de 0,6%. As empresas de tecnologia listadas em Hong Kong ganharam 0,6%.

O índice Hang Seng Healthcare liderou os ganhos ao longo do dia, fechando em alta de 3,2%, com os investidores apostando no crescimento dos lucros de fabricantes de medicamentos inovadores.

A exportação de minerais de terras raras tem sido colocada no centro das atenções nas negociações comerciais entre os EUA e a China.

As preocupações dos investidores com a mais recente disputa entre os dois países em relação ao acesso a chips e terras raras foram ligeiramente atenuadas pela perspectiva de um possível telefonema entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, nesta semana.

Trump já havia sinalizado anteriormente que o ritmo lento da China para flexibilizar a proibição de exportação de minerais críticos representa uma violação do acordo alcançado em Genebra.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,8%, a 37.747 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,60%, a 23.654 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,42%, a 3.376 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,43%, a 3.868 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,66%, a 2.770 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,32%, a 21.618 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,24%, a 3.903 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,89%, a 8.541 pontos.