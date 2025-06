Ibovespa avança com suporte de Vale; Magalu recua

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta quarta-feira, recuperando o patamar dos 138 mil pontos, endossado pela valorização da blue chip Vale, enquanto Magazine Luiza era destaque negativo em dia de ajustes após altas seguidas.

Por volta de 11h, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,56%, a 138.314,08 pontos. O volume financeiro somava R$3,84 bilhões.

De acordo com a equipe da XP, agentes do mercado financeiro continuam acompanhando as discussões sobre o pacote fiscal previsto para a próxima semana, em meio a expectativas de que deve oferecer alternativas a aumentos do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na véspera que há espaço para calibragem do decreto que elevou IOF se medidas fiscais estruturais em discussão pelo governo avançarem. O ministro afirmou que as iniciativas não serão anunciadas antes de reunião com lideranças partidárias do Congresso prevista para o domingo.

Ainda no noticiário local, pesquisa da Genial Quaest mostrou nesta quarta-feira que os índices de avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguiram a trajetória de piora, apesar de uma melhora na percepção da população sobre a economia

No exterior, os Estados Unidos confirmaram a ameaça do presidente Donald Trump e dobraram a tarifa de importação sobre aço e alumínio para 50% a parceiros comerciais, com o Reino Unido sendo uma exceção.

Trump também voltou a afirmar que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, tem que reduzir a taxa de juros, observando que a empresa ADP informou mais cedo que a criação de empregos no setor privado diminuiu em maio - para 37.000 vagas, após 60.000 postos em abril e abaixo do esperado (110.000).

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, mostrava variação positiva de 0,24%.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,26%, encontrando suporte nos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,37%, a 704,5 iuans (US$97,98) a tonelada.

- PETROBRAS PN avançava 0,33%, em dia de variações modestas dos preços do petróleo no exterior, com o Brent mostrando acréscimo de apenas 0,11%. No setor, BRAVA ENERGIA ON valorizava-se 2,06% após renovar recorde de produção em maio, com média diária de 88,6 mil barris de óleo equivalente, alta 8% ante o mês anterior.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,43%, após cinco quedas seguidas, em correção após renovar máxima histórica intradia no dia 27 de maio. BRADESCO PN subia 1,52% e SANTANDER BRASIL UNIT tinha acréscimo de 0,17%, enquanto BANCO DO BRASIL ON perdia 0,65%.

- MRV&CO ON valorizava-se 6,5%, em dia positivo para construtoras, com o índice do setor imobiliário na B3 mostrando elevação de 0,65%.

- MAGAZINE LUIZA ON caía 2,15%, refletindo ajustes após três altas seguidas, sendo que apenas na véspera fechou com valorização de mais de 7%. O índice do setor de consumo na B3 subia 0,75%, com papéis como COGNA ON, com ganho de 3,32%, entre os destaques positivos.

- RUMO ON ganhava 4,24%, endossada por relatório de analistas do Itaú BBA, no qual eles afirmaram estar otimistas sobre a performance de curto prazo da ação, avaliando que a empresa tende a se beneficiar da queda dos juros de longo prazo. Eles reiteraram recomendação "outperform" para o papel, mas cortaram o preço-alvo de R$29 para R$25.

- MARFRIG ON mostrava acréscimo de 0,4% e BRF ON subia 0,68%, após a Superintendência-Geral do Cade decidir pela aprovação, sem restrições, da operação de incorporação de ações da BRF pela Marfrig.

- BRASKEM PNA tinha alta de 1,73%, tendo no radar anúncio da petroquímica de que investirá R$4,3 bilhões para ampliar capacidade de produção de polietileno no polo industrial da empresa em Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.

- GERDAU PN subia 0,8%, enquanto CSN ON valorizava-se 0,84% e USIMINAS PNA mostrava acréscimo de 0,38%, tendo como pano de fundo a decisão dos EUA de dobrar a tarifa de importação para o aço.