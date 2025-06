Honor lança dobrável de R$ 20 mil e celular super-resistente; conheça

O mercado brasileiro tem mais um celular com tela dobrável: o Honor Magic V3, que abre e fecha como se fosse um livro. O preço? R$ 19.999,99.

Além dele, a fabricante chinesa começou a vender por aqui o modelo Magic 7 Lite por R$ 4.599,99 (já é possível encontrá-lo em promoção em alguns sites). Os destaques vão para a bateria grande, de 6.600 mAh, e a resistência a quedas.

Os aparelhos compartilham recursos de inteligência artificial, como: Honor AI Eraser (remoção de objetos em fotos), tradução em mais de 14 idiomas e o Honor Motion Sensing Capture (para melhorar a captura de fotos em movimento).

"O Consumidor brasileiro, no geral, tem investido mais em um telefone mais resistente e com mais features [recursos]. Ele já vê que vai durar um tempo", afirmou Eduardo Garcia, chefe de operação da Honor no Brasil.

Como é o Magic 7 Lite

Bateria grande. O modelo tem a maior bateria entre os celulares da Honor: 6.600 mAh. Ela é feita com silício-carbono, tecnologia usada em carros elétricos, que aumenta a vida útil e a eficiência energética do componente, explicou a empresa. A promessa é que ela consegue aguentar até 3 dias.

Boa tela de 6,78 polegadas com tecnologia Amoled. A taxa de atualização é de 120hz (deixa as imagens mais fluidas). Essa configuração segue o padrão atual do mercado.

Bem resistente. Suporta quedas de até 2 metros, destacou a Honor. Na demonstração realizada durante o evento foi possível quebrar nozes batendo a tela do celular nelas. O aparelho não apresentou arranhões, mas não recomendamos fazer isso em casa com o seu (rs).

A empresa também oferece resistência à água. Mergulhamos também o telefone por alguns minutos em uma caixa com água e ele sobreviveu ao teste.

Câmeras. Conjunto duplo principal (108MP + 5MP). O zoom digital é de 10x. A de selfie é de 16MP.

Design e cores. Ele será comercializado em duas versões: purple (roxo meio rosa) e preto (dependendo da luz parece um pouco verde). As duas possuem um acabamento elegante, os tons da parte de trás mudam conforme a intensidade da luz.

O módulo de câmera é grande (o que pode não agradar todo mundo) e fica centralizado na parte superior. Ao redor, existe um anel que segue a tonalidade da cor base do aparelho.

O telefone pesa 189g e tem espessura de 7,98mm.

Bom processador para a categoria. O modelo conta com o processador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Para ajudar no desempenho, a empresa oferece 12GB de memória RAM, com possibilidade de expansão virtual de mais 12GB.

Como é o dobrável Magic V3

Selfie com o aparelho Magic V3, da Honor, que tem 9.9 mm de espessura Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

Smartphone mais avançado da Honor. Com espessura de 9,2 mm quando fechado e 4,4 mm aberto, o Magic V3 é um dos dobráveis mais finos do mundo.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Dá para usar três telas: a de fora (6,4 polegadas) e as duas internas (que viram um mini tablet de 7,9 polegadas).

Tela externa do Honor V3 Imagem: Bruna Souza Cruz

Equipado com processador rápido. O escolhido foi o Snapdragon 8 Gen 3, da Qualcomm (o mesmo do Galaxy S24 Ultra). Também vem com 12 GB ou 16 GB de memória RAM e até 1 TB de armazenamento interno.

Bateria tem de 5.100 mAh. Ela também é feita de silício-carbono.

Resistência. Tem estrutura reforçada e certificação IPX8 contra água.

Honor Magic V3 tem certificação IPX8, que permite ser submerso em até 2.5 metros de profundidade Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Durante o lançamento o Guia de Compras UOL mergulhou por diversas vezes o celular na água, deixou também o aparelho por alguns minutos submerso, e ele seguiu funcionando (na foto, é possível vê-lo molhado).

Câmeras. A lente frontal/interna é de 20MP.

Mas o legal dos telefones dobráveis é que é possível tirar selfies usando a câmera principal, já que dá para você se visualizar usando uma parte da tela dobrável.

O conjunto principal é triplo: 50MP + 50MP + 40MP. O zoom digital é de até 100x (como no Galaxy S25 Ultra e Motorola Edge 50 Ultra).

Sobre o modelo mais caro, o executivo destacou que a experiência de ter três telas num celular bem fino, resistente, leve, junto a um processador rápido, podem atrair um público que está disposto a pagar um valor maior por um smartphone.

Detalhe traseiro do Honor Magic V3 depois de sair da água Imagem: Bruna Souza Cruz

Outros produtos da Honor

Também já estão à venda no Brasil os celulares da Honor X5b, X7c e Magic6 Lite, assim como o fone de ouvido Choice Earbuds X5 e o relógio inteligente Choice Haylou Watch.

O que é a Honor?

A marca nasceu como uma subsidiária Huawei, em 2013, mas foi vendida em 2020 após sanções impostas pelos Estados Unidos à gigante chinesa, que a impedem até hoje de fazer negócios com empresas do país.

Assim, a Honor escapou das restrições e pode usar componentes e serviços norte-americanos, como programas e aplicativos do Google e processadores da Qualcomm. Seu sistema operacional MagicOS é derivado do Android.

Smartphones intermediários e premium são o foco da Honor, que ficou conhecida pelo design diferenciado e pela qualidade das câmeras e das telas de seus produtos. A empresa já está presente em países da América Latina, Europa e Oriente Médio; desde o início do ano passado, já ensaiava uma chegada ao Brasil.

*Com informações de matéria publicada em 13/02/2025.

